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В Москве в 1,5 раза выросла востребованность программистов

Бизнес Кадры

Востребованность программистов на московском рынке труда с сентября 2020 г. выросла в полтора раза. Это во многом объясняется растущим интересом горожан к новым онлайн-сервисам и цифровым решениям, а также повышением требований к качеству и удобству уже существующих сервисов. К такому выводу пришли в Департаменте информационных технологий города Москвы в ходе исследования рынка специалистов в сфере ИТ/телеком.

«В Москве сосредоточена большая часть российской ИТ-отрасли, поэтому развитие этой сферы стратегически важно не только для столицы, но и для всей цифровой экономики страны. Город выступает партнером ИТ-бизнеса, предоставляя компаниям удобные инструменты для получения мер поддержки, оформления документации и поиска новых партнеров. Разработки московских компаний успешно применяются в городском хозяйстве и социальной сфере, то есть становятся частью масштабной городской цифровой экосистемы для горожан. Результатом такого партнерства является не только стабильный рост отрасли, но и появление новых сервисов, которые делают жизнь в Москве еще более комфортной», — отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Предложения для специалистов в сферах ИТ и телекома составляют 22% всех вакансий на рынке труда в Москве. Наиболее востребованы программисты: более 40% всех вакансий в ИТ и телекоме — для разработчиков. При этом каждая десятая вакансия теперь требует от программистов наличия навыков в сфере ИИ и машинного обучения.

Чаще всего работодатели ищут специалистов, которые пишут на языках PHP, JavaScript, «1C» и Java. В пятерку лидеров вошел также Python, востребованность которого по сравнению с январем прошлого года выросла на 17%. Еще одна тенденция: за 2020 г. число вакансий для разработчиков мобильного программного обеспечения операционных систем iOS и Android увеличилось на 30% и 27% соответственно. Это связано с тем, что горожане стали активнее использовать интернет-сервисы, в том числе в мобильных приложениях.

Средний доход программистов с опытом вырос на 16% по сравнению с январем 2020 г. Уровень зарплат в ИТ и телекоме повышает интерес к получению образования в этой сфере. Число первокурсников, выбравших обучение специальностям в сфере ИТ, в 2020 г. увеличилось на 8% по сравнению с предыдущим годом и достигло 26 тыс. человек. Наибольший рост популярности отмечается у специальностей направлений информационной безопасности, информационных систем и технологий, программной инженерии и прикладной информатики. Всего в московских вузах по специальностям в сфере информационно-коммуникационных технологий в нынешнем учебном году обучается 100 тыс. студентов по программам бакалавриата и специалитета.

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