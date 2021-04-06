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Аналитика МТС: продажи дорогих смартфонов выросли более чем 1,5 раза

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МТС проанализировала продажи гаджетов в России в I квартале 2021 г. Российский рынок смартфонов в I квартале 2021 г. вырос по сравнению с I кварталом 2020 г. на 27% в денежном выражении и составил 153 млрд руб.

Средняя стоимость купленного гаджета в январе-марте 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. выросла на 43% до 24 тыс. руб. Это максимальный прирост за историю российского рынка портативных девайсов. Рынок растет за счет смещения спроса в сторону премиальных моделей. Продажи девайсов дороже 50 тыс. руб. увеличились на 58% в натуральном выражении. Подавляющее большинство новоиспеченных владельцев дорогих смартфонов ранее также пользовались премиальными моделями или моделями верхней границы среднего ценового сегмента.

Россияне стали больше внимания уделять выбору смартфона — по данным Big Data МТС, среднее время интернет-сессий пользователей в онлайн-магазинах и на сайтах с отзывами про гаджеты за последний год увеличилось на 40%. Пользователи готовы доплачивать за функциональность и за то, что новый смартфон будет оставаться актуальным на протяжении как минимум двух-трех лет. Популярность дорогих устройств также растет за счет выгодного trade-in и беспроцентных рассрочек на 24 месяца, которые позволяет разделить финансовую нагрузку на длительный срок и сделать покупку доступной для большинства семей в России.

Одной из ключевых причин увеличения объема рынка в денежном выражении в I квартале 2021 г. стал рост популярности гаджетов Apple. iPhone 11 в разных вариантах памяти стал самым покупаемым смартфоном в России в январе-марте 2021 г. Американской компании впервые за четыре года удалось себе вернуть себе первенство — iPhone SE лидировал по продажам в 2017 г., после этого на первом месте были девайсы от Samsung или Honor. iPhone 11 стал наиболее привлекательным гаджетом Apple с точки зрения стоимости и характеристик, а дополнительным стимулом к покупке стало снижение стоимости после выхода iPhone 12. В абсолютных значениях количество проданных iPhone в I квартале 2021 г. в России выросло на 38% — Apple показывают наилучшую динамику среди популярных брендов.

Доступные аппараты стоимостью до 10 тыс. руб. стали покупать в I квартале 2021 года на 38% меньше чем в I квартале 2020 г., а сегмент устройств 10 тыс. — 20 тыс. руб. сократился за аналогичный период на 6%. Количество купленных смартфонов в России уменьшилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 6,4 млн устройств.

По оценке аналитиков МТС, первое место российского рынка по количеству проданных гаджетов за три месяца 2021 г. заняли смартфоны Samsung — за год их доля увеличилась с 23% до 33%. Этому способствовал выход на рынок популярных новинок в средних ценовых категориях. На втором месте Xiaomi, чья доля выросла на три процентных пункта до 22%. На третьем — Apple с долей 16%. Годом ранее американская компания занимала 10% рынка. Также в пятерку самых популярных брендов вошли Honor — 9% и Huawei — 3%.

В денежном выражении лидирует Apple с долей 46% российского рынка, Samsung с 29% и Xiaomi —12%, за ними следуют Honor — 3% и Huawei с 2%.

Помимо iPhone 11, в пятерку самых покупаемых моделей попали Xiaomi Redmi 9A, Samsung Galaxy A12, Samsung Galaxy A01 Core и Samsung Galaxy A12.

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