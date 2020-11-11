СДЭК запустила новый сервис по возврату товаров в интернет-магазин Asos

Международная логистическая компания СДЭК запустила новый сервис по возврату товаров, благодаря которому любой желающий, совершивший покупки в интернет-магазине Asos, может бесплатно вернуть неподошедший товар через офис компании СДЭК.

Чтобы сделать возврат, покупателю нужно оформить заявку на сайте Asos, выбрать способ возврата и ближайший пункт выдачи СДЭК, по окончании на экране появится код подтверждения – он же номер накладной. После этого необходимо прийти с паспортом и номером в офис СДЭК, где сотрудники компании помогут вам завершить возврат.

«Мы активно развиваемся и растем. Однако наши услуги не ограничиваются курьерской доставкой. СДЭК — огромная корпорация с большим количеством различных сервисов, в том числе и с возможностью возврата товаров из различных интернет-магазинов. С начала года мы отправили уже более 100 тыс. возвратов в Asos», — сказала Евгения Акишина, руководитель отдела международного маркетинга СДЭК.

Наибольший процент возвратов приходится на Москву и ближайшее Подмосковье – 36%. Второе место занимают города Приволжья: Пермь, Самара, Саратов, Ульяновск – 14% от общего количества возвратов. ТОП-3 по возвратам замыкают жители Урала (Екатеринбург, Тюмень и Челябинск).

СДЭК заключила договор с официальным международным партнером Asos по возвратам из России — ReBound Returns. Компания на протяжении многих лет помогает людям вернуть неподошедшие товары в интернет-магазины по всему миру, в том числе и в Asos. Теперь опция возвратов стала доступной и для жителей России.

В ReBound Returns высоко оценивают потенциал сотрудничества с логистическим оператором. «Нам очень нравится работать со СДЭК, команда глубоко погружается в проекты и замечает важное даже в мелочах, к тому же у них за спиной колоссальный опыт и масса позитивных клиентских отзывов», — сказала Дора Дьюкс, менеджер по развитию сети ReBound Returns.

Кроме этого, в компании СДЭК уже давно работает сервис CDEK Forward, который доставляет посылки из зарубежных интернет-магазинов. Покупателю достаточно зарегистрироваться, получить адрес склада СДЭК в другой стране и отправить туда свои покупки. После поступления товара на склад клиенту необходимо сообщить инструкции по дальнейшим действиям (объединить все в одну посылку или отправить по раздельности, удалить упаковку, и т.д.) и обозначить адрес доставки в России. Склады СДЭК уже существуют в таких странах как США, Великобритания, Германия, Италия, Польша и во многих других. Время доставки займет от семи дней, а отслеживать посылку можно на протяжении всего пути.