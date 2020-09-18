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МТС запустила бесплатную опцию с безлимитным YouTube на тарифе «Мой Smart»

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МТС, российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, открыла бесплатную опцию c безлимитным доступом к YouTube на тарифе «Мой Smart» для клиентов в Москве и Московской области.

С помощью опции «Акция. Доступ к ресурсу YouTube» абоненты тарифа «Мой Smart» не будут расходовать пакет мобильного интернета при просмотре и загрузке видео в популярном видеохостинге. При подключении на тариф «Мой Smart» опция уже будет добавлена в первоначальный пакет. При переходе на тариф пользователи смогут подключить ее в личном кабинете, в приложении «Мой МТС» или c помощью USSD-команд. Воспользоваться опцией и получить безлимитный доступ к YouTube за 0 руб. в месяц можно до 30 ноября 2020 г.

«Мы стремимся создавать предложения, которые максимально соответствуют актуальным потребностям и желаниям наших клиентов. Просмотр видео на YouTube – одна из таких потребностей. Трафик в YouTube на тарифе «Мой Smart» не будет тарифицироваться, и пользователи смогут смотреть и делиться видео сколько угодно. Как говорят в YouTube – «подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите колокольчик», но сначала воспользуйтесь нашей бесплатной опцией и экономьте», — отметил директор департамента маркетинга и продуктов московского региона МТС Роман Лещенко.

При подключении или переходе на тариф «Мой Smart» пользователи также могут бесплатно общаться, совершать голосовые вызовы и видеозвонки в мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram, Snapchat, ICQ, Discord и FB messenger, не расходуя пакет мобильного интернета.

На тарифном плане «Мой Smart» абонентам предоставляется возможность самостоятельно настраивать тариф под свои предпочтения: от 5 до 20 ГБ мобильного интернета, от 200 до 600 минут для звонков на все сети домашнего региона и столько же SMS. Управлять тарифом можно на сайте МТС и в приложении «Мой МТС».

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