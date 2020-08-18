«Билайн» ускорит Домашний интернет по всей России

«Билайн» объявляет о масштабной программе модернизации сети ШПД, которая позволит клиентам по всей России увеличить использование Домашнего интернета, сохраняя высокую скорость, качество и стабильность сервиса. Программа рассчитана на 2020-2021 гг, объем инвестиций составит 2,3 млрд руб.

За счет реализации программы «Билайн» обеспечит стабильную работу сервисов Домашнего интернета и «Билайн ТВ» даже в часы пиковых нагрузок. Это значит, что фильмы и сериалы в высоком качестве смогут грузиться еще быстрее, а говорить по видеосвязи с близкими будет еще удобнее. Учиться или работать онлайн можно будет без помех, а скачивание файлов займет считанные секунды.

На первом этапе «Билайн» обновляет и умощняет сеть в тех регионах, где каналы связи используются больше всего. Такой подход позволит лучше справляться с высокими нагрузками и оперативно обеспечит стабильный Домашний интернет для пользователей в этих регионах. В ближайшие два года сеть ШПД будет модернизирована во всех регионах России, где работает Домашний интернет «Билайн».

Уже сейчас «Билайн» завершил первый этап по расширению емкости фиксированной сети в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Иваново, Ставрополе, Твери, Казани, Кемерово, Перми, Смоленске, Сочи, Тольятти, Ульяновске, Череповце. В результате емкость сети ШПД в этих городах уже выросла на 40%, а пропускная способность каналов увеличилась до 100 Гбит/с.

В рамках модернизации сети ШПД технические специалисты «Билайн» заменяют устаревшее оборудование на каждом участке сети, что также повысит ее надежность. Кроме этого, будут расширены емкости существующих каналов связи и построены дополнительные каналы связи, чтобы в будущем перераспределить потоки интернет-трафика и без проблем справляться с постоянно растущей нагрузкой.