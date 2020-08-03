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Ckassa привлечет до 300 млн рублей на развитие платежного приложения для самозанятых

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Российская финтех-компания Ckassa намерена привлечь за два года до 300 миллионов рублей для развития своего нового продукта для самозанятых и микробизнеса - приложения Ckassa Start.

«Сейчас собственные инвестиции компании в развитие Ckassa Start составляют 50 миллионов рублей. Привлечённые средства мы планируем направить на оптимизацию приложений для Android и iOs, расширение аудитории в России, анализ рынка для запуска в странах СНГ и Европы», - сказал председатель совета директоров (СОВ) Ckassa Сергей Шевков.

Ckassa Start - разработка 2020 года. Это мобильное приложение для приема безналичных платежей с мгновенным подключением и без открытия расчетного счета в банке.

«Сейчас микробизнес живет на миксе из банкинга для физлиц и обрезанных решениях от платежных систем. Это не удобно и не всегда законно. Увидев эту «боль», мы сделали Ckassa Start. Приложение позволяет самозанятым легко получить деньги от клиентов и потратить их. Наша миссия: дать разные варианты безналичных расчётов широкой аудитории», - сказал исполнительный директор (CEO) Ckassa Андрей Рычков.

Ckassa Start предлагает четыре инструмента для приема платежей.

Terminal. Превращает смартфон с NFC в настоящий банковский POS-терминал - можно принимать платежи с карт (подходит для рынка курьеров и такси, выездной торговли).

Paypage. Платежная страница, на которой можно разместить фото товара, логотип и описание.

Link. Платежная ссылка, которую можно отправить клиенту в мессенджере (например, для репетиторов и телемедицины).

QR-код. Это активный «ценник» - его генерирует приложение, код можно распечатать и разместить на товаре. Клиент наводит на код камеру смартфона и попадает на страницу безналичной оплаты.

Как потратить: платежи приходят на электронный кошелек или виртуальную карту Visa, деньги доступны сразу. Есть возможность пользоваться Google Pay, Apple Pay.

Все эти решения объединены в одном приложении. Достаточно скачать приложение, авторизоваться и все инструменты доступны сразу.

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