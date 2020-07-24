Huawei объявляет о старте продаж смартфона P40 Pro+ в России

Компания Huawei объявляет о завершении предзаказа на флагманский смартфон P40 Pro+. Начиная с 24 июля 2020 г/ устройство поступит в открытую продажу в официальном интернет-магазине Huawei и магазинах партнерах компании.

Huawei P40 Pro+ — старшая модель серии P40, выполненная из прочной технологичной керамики. Устройство отличается инновационной пентакамерой со 100х-кратным цифровым зумом, в которую входят объектив Ultra Vision 50 МП (широкоугольный объектив, диафрагма f/1.9), ультраширокоугольный кинообъектив 40 МП (диафрагма f/1.8), объектив SuperZoom 8 МП (10-кратный оптический зум, диафрагма f/4.4, OIS), телеобъектив 8 МП (3-кратный оптический зум, диафрагма f/2.4, OIS) и объектив с 3D-датчиком для измерения глубины резкости сцены.

Huawei P40 Pro+

Huawei P40 Pro+ имеет фронтальную камеру 32 МП с диафрагмой f/2.2, а также объектив для измерения глубины, который поддерживает функцию разблокировки с помощью распознавания лица с использованием ИК-датчика. Фронтальная и основная камеры используют алгоритмы искусственного интеллекта для получения качественных снимков.

Модель оснащена 6,58-дюймовым экраном Full HD+ OLED с разрешением 2640х1200 пикселей, который поддерживает частоту обновления 90 Гц, чтобы обеспечить более плавную анимацию. Huawei P40 Pro+ построен на базе 7-нм процессора Kirin 990 5G, который благодаря инновационной архитектуре обеспечивает высокую эффективность и плавную работу системы. Аккумулятор смартфона имеет емкость 4200 мАч. Устройство может заряжаться с помощью проводной и беспроводной зарядки Huawei SuperCharge Wireless 40 Вт, а также поддерживает функцию обратной беспроводной зарядки.

На смартфоне предустановлен магазин приложений AppGallery c сервисом бесконтактной оплаты через приложение «Кошелек». Кроме того, с 9 июля владельцы устройств Huawei получили новый способ бесконтактных платежей – сервис SberPay. Клиенты Сбербанка имеют возможность с помощью смартфона не только бесконтактно совершать покупки, но и снимать наличные и пополнять карты в банкоматах, которые поддерживают технологию NFC.

Рекомендованная цена Huawei P40 Pro+ в глянцевом черном цвете в конфигурации 8 ГБ + 512 ГБ составляет 100 тыс руб. При покупке устройства в официальном интернет-магазине Huawei в подарок идут беспроводные наушники Huawei FreeBuds 3i, а также будет действовать скидка в размере 10 тыс. руб.