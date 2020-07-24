Новое в СХД
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Интеграция
Мы запутаемся в проводах! Рынок спорит, даст ли реальную скорость NVM

Спецпроекты

Huawei объявляет о старте продаж смартфона P40 Pro+ в России

Техника
, Текст: Эльяс Касми

Компания Huawei объявляет о завершении предзаказа на флагманский смартфон P40 Pro+. Начиная с 24 июля 2020 г/ устройство поступит в открытую продажу в официальном интернет-магазине Huawei и магазинах партнерах компании.

Huawei P40 Pro+ — старшая модель серии P40, выполненная из прочной технологичной керамики. Устройство отличается инновационной пентакамерой со 100х-кратным цифровым зумом, в которую входят объектив Ultra Vision 50 МП (широкоугольный объектив, диафрагма f/1.9), ультраширокоугольный кинообъектив 40 МП (диафрагма f/1.8), объектив SuperZoom 8 МП (10-кратный оптический зум, диафрагма f/4.4, OIS), телеобъектив 8 МП (3-кратный оптический зум, диафрагма f/2.4, OIS) и объектив с 3D-датчиком для измерения глубины резкости сцены.

h600.jpg
Huawei P40 Pro+

Huawei P40 Pro+ имеет фронтальную камеру 32 МП с диафрагмой f/2.2, а также объектив для измерения глубины, который поддерживает функцию разблокировки с помощью распознавания лица с использованием ИК-датчика. Фронтальная и основная камеры используют алгоритмы искусственного интеллекта для получения качественных снимков.

Модель оснащена 6,58-дюймовым экраном Full HD+ OLED с разрешением 2640х1200 пикселей, который поддерживает частоту обновления 90 Гц, чтобы обеспечить более плавную анимацию. Huawei P40 Pro+ построен на базе 7-нм процессора Kirin 990 5G, который благодаря инновационной архитектуре обеспечивает высокую эффективность и плавную работу системы. Аккумулятор смартфона имеет емкость 4200 мАч. Устройство может заряжаться с помощью проводной и беспроводной зарядки Huawei SuperCharge Wireless 40 Вт, а также поддерживает функцию обратной беспроводной зарядки.

На смартфоне предустановлен магазин приложений AppGallery c сервисом бесконтактной оплаты через приложение «Кошелек». Кроме того, с 9 июля владельцы устройств Huawei получили новый способ бесконтактных платежей – сервис SberPay. Клиенты Сбербанка имеют возможность с помощью смартфона не только бесконтактно совершать покупки, но и снимать наличные и пополнять карты в банкоматах, которые поддерживают технологию NFC.

Рекомендованная цена Huawei P40 Pro+ в глянцевом черном цвете в конфигурации 8 ГБ + 512 ГБ составляет 100 тыс руб. При покупке устройства в официальном интернет-магазине Huawei в подарок идут беспроводные наушники Huawei FreeBuds 3i, а также будет действовать скидка в размере 10 тыс. руб.



Другие материалы рубрики

Российский разработчик нейропроцессоров открыл контрактное производство радиоэлектроники

Россия потратит на умные счетчики электричества более 380 миллиардов

Samsung по примеру Apple готовит ноутбук на процессорах от мобильника

Тысячи устройств Garmin превратились в «кирпичи». Хакеры взломали ее системы и требуют миллионы долларов выкупа

В России открылся первый фирменный магазин Xiaomi. Видео

Slack просит защитить ее от Microsoft: «Они хотят нас убить»

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

10 бесплатных VPN для компьютера и смартфона: выбор ZOOM

Безопасные вентиляторы: какой выбрать для квартиры?

Стоит ли покупать PlayStation 4 Pro в 2020 году

Триммер или газонокосилка — что выбрать для дачи?

Показать еще

Наука

Катодное покрытие дало вторую жизнь литий-ионным батареям

Черные дыры — неисчерпаемый источник энергии

Следующее поколение миниатюрной электроники не за горами

Обнаружен центр тяжести Солнечной системы
Показать еще
«Лаборатория Касперского» анонсировала новые решения для корпоративной кибербезопасности «Лаборатория Касперского» анонсировала новые решения для корпоративной кибербезопасности Руслан Рахметов, Security Vision: Чем российское ПО на самом деле лучше западного Руслан Рахметов, Security Vision: Чем российское ПО на самом деле лучше западного Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live