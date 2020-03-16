Zyxel представила 10-гигабитные коммутаторы для дома и малого офиса

Zyxel Networks объявила о выходе серии мультигигабитных коммутаторов, для использования в небольших офисах или дома. Это 12-портовый коммутатор с Web-управлением XGS1210-12 и 12-портовый неуправляемый коммутатор XGS1010-12. Обе модели оборудованы двумя портами 2.5G и двумя портами 10G SFP+.

Устройства разработаны для просьюмеров и создателей контента, которые работают дома или в небольших офисах и которым нужна сверхвысокая скорость локальной сети: графический дизайн, производство/онлайновое воспроизведение видеоконтента, а также передача больших файлов на серверы, системы хранения NAS и другие устройства. Скорость до 10 Гбит/сек этих коммутаторов полностью поддерживает пропускную способность беспроводных устройств WiFi 6 следующего поколения и устраняет узкие места при передаче данных между беспроводными устройствами и проводной локальной сетью.

Основные функции и преимущества мультигигабитных коммутаторов XGS1210-12 и XGS1010-12.

Интерфейсы и порты, поддерживающие мультигигабитные скорости – обе модели коммутаторов оборудованы восемью гигабитными портами и двумя медными портами 2.5Gbps RJ-45, что позволяет использовать коммутаторы для обслуживания различных приложений и устройств. Два порта 10Gbps SFP+ обеспечивают высокоскоростное соединение uplink с магистральной сетью либо их можно использовать для подключения к сети на сверхвысокой скорости систем хранения NAS или рабочих станций.

QoS (качество сервиса) – разным приложениям, пользователям и трафику видео/аудио/данных можно назначать разные приоритеты для обеспечения постоянной доступности сети и максимальной производительности самых важных приложений или сотрудников.

Link aggregation – несколько портов в XGS1210-12 можно объединить для построения единого высокоскоростного канала данных, который позволяет быстро передавать большие объемы данных и улучшает отказоустойчивость соединения.

Прочный корпус и бесшумная работа – предназначенный для монтажа на стене металлический корпус обеспечивает надежную защиту внутренних компонентов коммутаторах и легкое развертывание устройства; в обоих коммутаторах нет вентилятора, поэтому они работают бесшумно и их можно устанавливать в жилых помещениях и в офисе SOHO.

Удобное использование – неуправляемый коммутатор XGS1010-12 – это устройство plug-and-play, для которого не нужна настройка, а в XGS1210-12 используется удобный графический web-интерфейс управления, обеспечивающий быстрое развертывание коммутатора и легкое обслуживание.

«Просьюмеры сегодня часто используют «тяжелые» приложения, для которых уже не хватает пропускной способности домашней сети или сети небольшого офиса, построенной на базе одногогигабитного Ethernet, - сказал Билл Су (Bill Su), старший вице-президент (AVP) отделения Zyxel Smart Living Business Unit. – Новые 10-гигабитные коммутаторы Zyxel позволяют быстро, легко и с минимальными затратами модернизировать существующую сеть для поддержки скорости 10 Гбит/сек. Устранение «узких мест» в сети существенно улучшает ее производительность и надежность. Быстрое внедрение технологии WiFi 6 требует модернизации существующих проводных локальных сетей 1 Гбит/сек, поскольку они физически не могут обеспечить скорости, необходимые для беспроводных устройств нового поколения».