Canyon представила спортивные смарт-часы Oregano

Canyon представила новые смарт-часы для активного образа жизни. В комплекте есть два вида ремешков — резиновый и полиуретановый. Можно заказать наиболее подходящий цвет — на выбор представлены черно-красные, черно-зеленые и серебряно-белые. В первых двух случаях второй ремешок будет полностью черным, а в третьем – полностью белый. Часы также обладают водостойкостью при длительном погружении на глубину до 1 метра и полностью защищены от пыли.

Цветной 1,3-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 240х240 пикселей в сочетании с встроенным акселерометром повышенной точности делают Canyon Oregano устройством как для активного образа жизни, так и для повседневных прогулок. Аккумулятор емкостью 200 мАч позволяет пользоваться гаджетом до 30 дней в режиме ожидания и до 5 дней в режиме активной работы.

«Новый смарт-аксессуар получил имя Орегано. Ведь подобно этой универсальной пряной специи он способен “приправить” любой стиль, став незаменимым элементом вашего гардероба. Три цветовых вариации гаджета и два ремешка разных стилей порадуют любого пользователя, — сказал Павел Данилко, Business Development Manager категории «умные часы». — Качество и функционал смарт-часов также приятно удивят: высококачественные материалы, яркий сенсорный IPS экран, мониторинг пульса и шагов, режимы спортивных тренировок, возможность управления музыкой, уведомления из телефона и соцсетей, прогноз погоды. В синхронизации с приложением Canyon Life этот гаджет сделает любую активность комфортной — от прогулки и пробежки до интенсивного воркаута».

Благодаря Bluetooth 4.2 часы CNS-SW81 отображают все оповещения, в том числе пуш-уведомления с мобильных устройств: SMS, электронные письма, события в календаре, входящие вызовы, сигналы из социальных сетей и даже информацию о погоде.

Данные с устройства синхронизируются со специально разработанным командой Canyon приложением Canyon Life, полностью совместимым с iOS и ОС Android: обладателю часов доступны ежедневные статусы спортивной активности и подробная статистика его физиологических показателей.

Приложение подключается к гаджету автоматически после скачивания и объединяет полученные данные с разных устройств Canyon. Персональная информация о пользователях умных часов и фитнес-браслетов Canyon находятся под надежной защитой: приложение Canyon Life полностью соответствует Общему регламенту по хранению, обработке и защите данных Европейского Союза (GDPR). Помимо всего прочего, при покупке детских часов от Canyon, управлять ими тоже можно из это приложения, поэтому, как говорят в Canyon, благодаря их приложению, можно забоится не только о своем здоровье, но и о безопасности близких.

Смарт-часы можно приобрести в магазине ДНС.