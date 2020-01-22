Huawei начала российские продажи смартфона Huawei Y6s. Цена

Huawei объявила о старте продаж смартфона Huawei Y6s. Новинка получила дисплей с тонкими рамками и диагональю 6,09 дюйма и расширенный встроенный накопитель. Как и предыдущие модели серии Y, Huawei Y6s предлагает высокую производительность для комфортного пользовательского опыта: от использования мобильных приложений и видеоигр до просмотра аудио- и видеоконтента.

Huawei Y6s получил 3 ГБ ОЗУ, накопитель на 64 ГБ и слот для карты памяти ёмкостью до 512 ГБ. Смартфон без лагов и торможений справляется с ресурсоёмкими задачами. Фирменная файловая система Huawei Extendable Read-Only File System (EROFS) экономит свободное место, дополнительно сохраняя в распоряжении пользователя примерно 2 ГБ памяти.

Смартфон Huawei Y6s оснащен 8-ядерным процессором с тактовой частотой больших ядер 2,3 ГГц и операционной системой EMUI 9.1 — такая комбинация программных и аппаратных компонентов обеспечивает высокую скорость и плавные реакции интерфейса. Интеллектуальный алгоритм в фоновом режиме очищает системный кэш и проводит автоматическую дефрагментацию диска. Когда на диске остаётся менее 30% свободного места, система напоминает пользователю о необходимости удалить ненужные файлы. Для упрощения навигации интерфейс EMUI 9.1 поддерживает распознавание жестов.

Huawei Y6s оснащён экраном с диагональю 6,09 дюйма и разрешением 1560×720 пикселей. Фронтальная камера, датчик внешнего освещения и тончайший ресивер расположились в миниатюрном каплевидном вырезе в верхней части экрана, что позволило увеличить его площадь практически до 90% от поверхности устройства. В сочетании с тонкими боковыми рамками большой экран Huawei Y6s обеспечивает комфортный просмотр видео и фото. Чтобы избежать переутомления глаз при длительном использовании смартфона, Y6s получил функцию Eye Comfort, сертифицированную компанией TÜV Rheinland и снижающую долю опасного для глаз синего света в спектре подсветки экрана. Интеллектуальный алгоритм корректирует цветовую температуру и яркость подсветки, снижая нагрузку на зрение.

Основная 13 МП камера Huawei Y6s гарантирует снимки с высокой детализацией. Светосильный объектив с диафрагмой f/1.8 обеспечивает высокую чувствительность за счёт поглощения на 50% большего количества света по сравнению со стандартными объективами с диафрагмой f/2.2, которые устанавливаются на большинство смартфонов бюджетного сегмента. Все это позволяет создавать чёткие снимки даже вечером, в условиях низкой освещённости.

Huawei Y6s получил также фронтальную камеру с разрешением 8 МП, которая благодаря подсветке экрана создает чёткие и выразительные селфи даже при минимальном оcвещении.

Huawei Y6s обеспечивает чистое насыщенное звучание: технология Huawei SuperSound увеличивает максимальную громкость до 6 dB и удваивает уровень звукового давления .

Новый Huawei Y6s оснащен батареей ёмкостью 3020 мА×ч. Благодаря интеллектуальному алгоритму энергосбережения смартфон обеспечивает длительную автономную работу. За защиту персональных данных и личной информации отвечает технология распознавания лиц и сканер отпечатков пальцев. Функция разблокировки распознаванием лица при недостаточном освещении автоматически увеличивает яркость экрана, что позволяет ей более надёжно срабатывать в вечернее время.

Huawei Y6s появится в продаже c 24 января в официальном интернет-магазине Huawei и магазинах-партнерах компании по рекомендованной розничной цене 9 999 рублей. Смартфон представлен в России в двух цветах: сияющем черном и светло-лиловом.