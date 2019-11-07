Honor представил Bluetooth-наушники Sport Pro. Цена. Фото

Honor представил новые Bluetooth-наушники Honor Sport Pro, ориентированные на любителей спорта, мобильного образа жизни и качественного звучания. Honor Sport Pro выполнены в градиентных цветах и получили энергоэффективную батарею, встроенный разъем Type-C для быстрой зарядки от смартфона, функцию мгновенного сопряжения HiPair и технологию объемного звучания.

Наушники Honor Sport Pro созданы с учетом потребностей пользователей, которые ведут активный образ жизни и при этом ценят качественный звук и высокий уровень комфорта. Несмотря на компактные габариты, устройство оснащено динамическими излучателями диаметром 13 мм, которые обеспечивают чистое звучание в широком диапазоне частот. Система шумоподавления, диафрагма из термополиуретана и корпус из высокоплотного полимера создают оптимальные условия для воспроизведения качественного аудио.

Усовершенствованный микрофон с функцией подавления шума ветра обеспечивает полную слышимость во время разговора на открытом воздухе. Низкая задержка при передаче звука станет преимуществом для любителей динамичных мобильных видеоигр.

Наушники Honor Sport Pro оснащены энергоэффективной литиевой батареей емкостью 120 мА×ч и благодаря экономичному Bluetooth-чипу могут работать без подзарядки до 18 часов в режиме воспроизведения музыки и до 12 часов в режиме разговора. Технология быстрой зарядки позволяет пополнить запас энергии наушников на 4 часа работы за 5 минут.

Беспроводные наушники Honor Sport Pro

Bluetooth-наушники Honor Sport Pro оснащены встроенным штекером USB Type-C, который поддерживает технологию моментального сопряжения HiPair. Таким образом, наушники можно зарядить даже на ходу, подключив их к компьютеру, планшету или смартфону с функцией обратной зарядки.

Наушники Honor Sport Pro разработаны для интуитивно понятного и комфортного использования. Панель управления с тремя кнопками позволяет регулировать звук в наушниках и переключать музыкальные треки. Встроенные магнитные датчики выполняют функции включения и выключения: достаточно просто соединить левый и правый вкладыши тыльными сторонами, и устройство перейдет в спящий режим, чтобы мгновенно включиться и установить соединение, когда пользователь вновь разъединит их. Такое решение экономит заряд батареи и повышает удобство управления устройством.

Вкладыши наушников имеют полувнутриканальную конструкцию для надежной фиксации в ушах во время бега и выполнения других физических упражнений. Благодаря гибкому кабелю с эффектом памяти из сплава титана и никеля, наушники удобно носить на шее, а мягкое силиконовое покрытие обеспечивает комфорт даже при длительном использовании.

Наушники защищены от влаги в соответствии со стандартом IPX5, что позволяет использовать их во время дождя и не беспокоиться о воздействии пота на устройство во время тренировок. Градиентные цвета — мерцающий красный, мерцающий серый и мерцающий фиолетовый превращают наушники Honor Sport Pro в модный аксессуар, который привлекает внимание окружающих и подчеркивает индивидуальный стиль их обладателя.

Продажи Bluetooth-наушников Honor Sport Pro в России стартуют с 15 ноября 2019 г. Рекомендованная розничная цена составит 4990 руб.