Безопасность
Михаил Родионов, Fortinet: ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз
Мобильность
Как уязвимости в Android поставили под удар российский бизнес
Новое в СХД
От гиперконвергентности к мультиоблаку — что нового предлагают в сфере VDI

Спецпроекты

Honor представил Bluetooth-наушники Sport Pro. Цена. Фото

Техника

Honor представил новые Bluetooth-наушники Honor Sport Pro, ориентированные на любителей спорта, мобильного образа жизни и качественного звучания. Honor Sport Pro выполнены в градиентных цветах и получили энергоэффективную батарею, встроенный разъем Type-C для быстрой зарядки от смартфона, функцию мгновенного сопряжения HiPair и технологию объемного звучания.

Наушники Honor Sport Pro созданы с учетом потребностей пользователей, которые ведут активный образ жизни и при этом ценят качественный звук и высокий уровень комфорта. Несмотря на компактные габариты, устройство оснащено динамическими излучателями диаметром 13 мм, которые обеспечивают чистое звучание в широком диапазоне частот. Система шумоподавления, диафрагма из термополиуретана и корпус из высокоплотного полимера создают оптимальные условия для воспроизведения качественного аудио.

Усовершенствованный микрофон с функцией подавления шума ветра обеспечивает полную слышимость во время разговора на открытом воздухе. Низкая задержка при передаче звука станет преимуществом для любителей динамичных мобильных видеоигр.

Наушники Honor Sport Pro оснащены энергоэффективной литиевой батареей емкостью 120 мА×ч и благодаря экономичному Bluetooth-чипу могут работать без подзарядки до 18 часов в режиме воспроизведения музыки и до 12 часов в режиме разговора. Технология быстрой зарядки позволяет пополнить запас энергии наушников на 4 часа работы за 5 минут.

1.png

Беспроводные наушники Honor Sport Pro

Bluetooth-наушники Honor Sport Pro оснащены встроенным штекером USB Type-C, который поддерживает технологию моментального сопряжения HiPair. Таким образом, наушники можно зарядить даже на ходу, подключив их к компьютеру, планшету или смартфону с функцией обратной зарядки.

Наушники Honor Sport Pro разработаны для интуитивно понятного и комфортного использования. Панель управления с тремя кнопками позволяет регулировать звук в наушниках и переключать музыкальные треки. Встроенные магнитные датчики выполняют функции включения и выключения: достаточно просто соединить левый и правый вкладыши тыльными сторонами, и устройство перейдет в спящий режим, чтобы мгновенно включиться и установить соединение, когда пользователь вновь разъединит их. Такое решение экономит заряд батареи и повышает удобство управления устройством.

Вкладыши наушников имеют полувнутриканальную конструкцию для надежной фиксации в ушах во время бега и выполнения других физических упражнений. Благодаря гибкому кабелю с эффектом памяти из сплава титана и никеля, наушники удобно носить на шее, а мягкое силиконовое покрытие обеспечивает комфорт даже при длительном использовании.

Наушники защищены от влаги в соответствии со стандартом IPX5, что позволяет использовать их во время дождя и не беспокоиться о воздействии пота на устройство во время тренировок. Градиентные цвета — мерцающий красный, мерцающий серый и мерцающий фиолетовый превращают наушники Honor Sport Pro в модный аксессуар, который привлекает внимание окружающих и подчеркивает индивидуальный стиль их обладателя.

Продажи Bluetooth-наушников Honor Sport Pro в России стартуют с 15 ноября 2019 г. Рекомендованная розничная цена составит 4990 руб.

Другие материалы рубрики

«Яндекс» создал беспилотного робота-курьера. Видео

Nvidia выпустила суперкомпьютер размером с кредитку

Seagate вот-вот выпустит HDD на 20 и 50 терабайт

Билл Гейтс: Windows Mobile чуть не захватила мир. Но мы облажались из-за Internet Explorer и властей США

Найден способ воровать деньги через смарт-ТВ. Двухфакторная аутентификация не спасает

Xerox собирается поглотить HP. Покупатель стоит втрое дешевле продавца

Техника

Обзор realme XT: первый в мире смартфон с 64 Мп камерой

Обзор смартфона Neffos X20 Pro

Обзор смартфона Haier Infinity I6

Кинотеатр в кармане: 9 лучших мини-проекторов
Показать еще
Стратегия месяца

Кто будет управлять облачной частью бизнеса?

Рынок средств управления мультиоблачными и гибридными моделями стремительно растет.

Тема месяца

Обзор: ИКТ в госсекторе

Рейтинги CNews

• Топ-100 ИКТ-тендеров для федеральных ведомств • Крупнейшие поставщики • ИКТ-бюджеты регионов

Полезные ИТ-мощности для тихвинской Промплощадки холдинга ОВК Облака и «железо»: на чем работают современные системы искусственного интеллекта