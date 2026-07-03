Индексная книга (каталог) CNews*
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Чистяков Андрей
СОБЫТИЯ
|03.07.2026
|Nexta и «РИВЦ-Пулково» подписали соглашение о стратегическом партнёрстве 1
|06.03.2013
|«Объединенное кредитное бюро» запустило новый ЦОД 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Чистяков Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Corporation 25699 1
|Международный аэропорт Пулково - РИВЦ-Пулково - Региональный информационно-вычислительный центр Пулково 21 1
|Experian 83 1
|IBM - International Business Machines Corp 9680 1
|Oracle Corporation 7057 1
|ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 1
|Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 253 1
|Международный аэропорт Пулково - РИВЦ-Пулково - SAKURA.AERO 3 1
|ОКБ National Hunter - ОКБ Национальный Хантер 7 1
|Apple iPhone 6 4861 1
|Россия - РФ - Российская федерация 164746 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47315 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454617, в очереди разбора - 727565.
Создано именных указателей - 197126.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454617, в очереди разбора - 727565.
Создано именных указателей - 197126.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.