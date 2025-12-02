Разделы

Ставицкий Александр


СОБЫТИЯ


02.12.2025 Группа «Борлас» (ГК Softline) и «СиГИС Технологии» (ГК «ВС Лаб») представили единое решение на основе интеграции cGIS Pro с МСУ ТОиР 1
26.01.2022 Компания «СиГИС технологии» запустила облачную платформу для BIM-моделирования на базе VK Cloud Solutions 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Ставицкий Александр и организации, системы, технологии, персоны:

VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 388 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4512 1
ВС Лаб - СиГИС технологии - cGIS Technologies 3 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 419 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17115 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31901 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12348 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2458 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2078 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5244 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7261 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57162 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6140 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22981 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 433 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72960 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 955 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5998 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1505 1
Аникин Леонид 61 1
Россия - РФ - Российская федерация 156500 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15072 1
Энергетика - Energy - Energetically 5516 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6085 1
