Прошко Артем


СОБЫТИЯ


02.02.2026 Создателей учительской соцсети «Горизонт» посадили на сроки от пяти до семи лет. Им грозило 10 1
09.06.2025 Завершено расследование кражи 38 миллионов при создании соцсети для педагогов 1

Прошко Артем и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом АСЭ ИК - Цифрум ЧУ - Учреждение по цифровизации атомной отрасли 26 1
Роскванториум - ФГАУ ФНФРО - Фонд новых форм развития образования 10 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 833 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 271 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3275 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57455 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73675 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 891 1
FreePik 1485 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 354 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5903 1
Аникин Антон 5 1
Демченко Ярослав 4 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46035 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31950 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3042 1
Образование в России 2563 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2199 1
