Прошко Артем
СОБЫТИЯ
|02.02.2026
|Создателей учительской соцсети «Горизонт» посадили на сроки от пяти до семи лет. Им грозило 10 1
|09.06.2025
|Завершено расследование кражи 38 миллионов при создании соцсети для педагогов 1
Прошко Артем и организации, системы, технологии, персоны:
|Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31950 1
|УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3042 1
|Образование в России 2563 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416393, в очереди разбора - 727164.
Создано именных указателей - 189950.
