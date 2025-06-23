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ПНИПУ Кукловод Цифровая система управления оптоволоконными беспилотниками


УПОМИНАНИЯ


23.06.2025 Ученые Пермского Политеха впервые разработали цифровую систему управления оптоволоконными беспилотниками на расстоянии более 25 км 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

ПНИПУ и организации, системы, технологии, персоны:

БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3079 1
Россия - РФ - Российская федерация 150117 1
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