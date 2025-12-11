Получите все материалы CNews по ключевому слову
М Дата MobileScoring
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
|11.12.2025
|Новые источники данных для оценки заемщиков: Cyberbird подключил MobileScoring 1
|05.11.2019
|ВТБ запускает 12 пилотных проектов со стартапами 1
М Дата и организации, системы, технологии, персоны:
|SweetCard - Свиткард 3 1
|HintEd 3 1
|KVINT - КВИНТ 1 1
|FirstPoint 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406798, в очереди разбора - 733187.
Создано именных указателей - 187193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.