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Миляков Владимир


07.03.2025 Treolan и Osnovo подписали партнерское соглашение 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Миляков Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Osnovo 2 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2166 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 193 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 60 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 317 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43502 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17181 1
Россия - РФ - Российская федерация 145896 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18764 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345234, в очереди разбора - 765038.
Создано именных указателей - 170245.
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