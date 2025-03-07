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Osnovo
OSNOVO создана в 2012 году для решения задач по передаче и распределению сигналов в системах видеонаблюдения, безопасности, мультимедиа и автоматизации. Производственные мощности компании расположены в Китае (Шэньчжэнь) и России (Москва, технопарк НПО «Сапфир»).
|07.03.2025
|Treolan и Osnovo подписали партнерское соглашение 1
|06.02.2025
|Treolan и Osnovo подписали партнёрское соглашение 1
Osnovo и организации, системы, технологии, персоны:
|Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 193 2
|Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2166 1
|IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 317 2
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5987 2
|Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 161 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43502 2
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17181 2
|Россия - РФ - Российская федерация 145896 2
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