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Герасименко Алексей
УПОМИНАНИЯ
|30.07.2025
|Запчасти для грузовиков КАМАЗ впервые стали доступны онлайн на Ozon 1
|21.12.2011
|«Корус Консалтинг» внедрил информационную систему мониторинга родовспоможения в перинатальном центре Саранска 1
Герасименко Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Корус Консалтинг ГК 1276 1
|Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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