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Индексная книга (каталог) CNews*
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Герасименко Алексей


УПОМИНАНИЯ


30.07.2025 Запчасти для грузовиков КАМАЗ впервые стали доступны онлайн на Ozon 1
21.12.2011 «Корус Консалтинг» внедрил информационную систему мониторинга родовспоможения в перинатальном центре Саранска 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Герасименко Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Корус Консалтинг ГК 1276 1
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8251 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2274 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69662 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9806 1
РИСАР - Региональная информационная система мониторинга родовспоможения 10 1
Ашенбреннер Инна 15 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 622 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 344 1
Россия - РФ - Российская федерация 151425 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 308 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 846 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2004 1
Россия - ЦФО - Курская область 673 1
Европа 24460 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10331 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9256 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4577 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374576, в очереди разбора - 747779.
Создано именных указателей - 179351.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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