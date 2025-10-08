Получите все материалы CNews по ключевому слову
Бизматика-Консалтинг
Компания «Бизматика-Консалтинг» оказывает консультационные услуги и занимается внедрением ИТ-решений. В её портфель входят решения для сквозной автоматизации процессов бизнес-планирования, бюджетирования и алокаций, решения для построения электронных архивов и распознавания документов, AI-платформы и др. Одним из ключевых направлений деятельности компании является практика управления данными с экспертизой в области построения структурированных аналитических хранилищ данных и систем сбора и хранения неструктурированной информации.
УПОМИНАНИЯ
|08.10.2025
|«Диасофт» и «Бизматика-Консалтинг» подписали меморандум о сотрудничестве 1
|31.10.2024
|DIS Group и «Бизматика-Консалтинг» займутся продвижением российской платформы для управления данными 2
Бизматика-Консалтинг и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1973 1
|Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 786 1
