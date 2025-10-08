Компания «Бизматика-Консалтинг» оказывает консультационные услуги и занимается внедрением ИТ-решений. В её портфель входят решения для сквозной автоматизации процессов бизнес-планирования, бюджетирования и алокаций, решения для построения электронных архивов и распознавания документов, AI-платформы и др. Одним из ключевых направлений деятельности компании является практика управления данными с экспертизой в области построения структурированных аналитических хранилищ данных и систем сбора и хранения неструктурированной информации.