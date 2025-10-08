Разделы

Бизматика-Консалтинг


Компания «Бизматика-Консалтинг» оказывает консультационные услуги и занимается внедрением ИТ-решений. В её портфель входят решения для сквозной автоматизации процессов бизнес-планирования, бюджетирования и алокаций, решения для построения электронных архивов и распознавания документов, AI-платформы и др. Одним из ключевых направлений деятельности компании является практика управления данными с экспертизой в области построения структурированных аналитических хранилищ данных и систем сбора и хранения неструктурированной информации. 

УПОМИНАНИЯ


08.10.2025 «Диасофт» и «Бизматика-Консалтинг» подписали меморандум о сотрудничестве 1
31.10.2024 DIS Group и «Бизматика-Консалтинг» займутся продвижением российской платформы для управления данными 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Бизматика-Консалтинг и организации, системы, технологии, персоны:

DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 170 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 329 1
МКБ - Московский кредитный банк 611 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1973 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 786 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2376 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1937 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1240 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 595 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2354 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22370 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 453 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71493 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16936 1
Юниверс дата - Юниверс DG - Юниверс Data Governance 35 1
Юниверс дата - Юниверс MDM 37 1
DIS Group - Data Инновации - Plus7, Плюс7 - Plus7 Pulse - Plus7 Smart Logistics - Plus7 EDM (Enterprise Data Management) - Plus7 FormIT, Плюс7 ФормИТ - Plus7 Forsage Platform - Plus7 MayaK, Плюс7 МаяК 49 1
Данишевский Григорий 5 2
Лихницкий Павел 62 1
Россия - РФ - Российская федерация 154288 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8162 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54264 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9912 1
