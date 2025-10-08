Разделы

Берлова Мария


УПОМИНАНИЯ


08.10.2025 СОГАЗ завершил импортозамещение контакт-центра и перешел на российскую платформу Sigurd-Mind 1
31.01.2024 В мобильном приложении СОГАЗа появился «народный рейтинг» клиник 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Берлова Мария и организации, системы, технологии, персоны:

СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 258 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5163 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16936 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3110 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7420 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12033 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 822 1
MedTech - DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine - PACS - Picture Archiving and Communication System - Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов 168 1
Россия - РФ - Российская федерация 154288 2
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 246 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9451 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6156 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2650 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10530 1
