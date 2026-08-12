Михаил Соболев, Termidesk Connect: Российскому рынку ADC предстоит пройти путь от импортозамещения к собственному развитию

После ухода зарубежных производителей российский рынок контроллеров доставки приложений оказался в необычной ситуации. С одной стороны, многие крупные заказчики продолжили эксплуатировать привычные решения и не спешили с миграцией. С другой — отечественным разработчикам пришлось за несколько лет пройти путь, на который у мировых лидеров ушли десятилетия.

О том, насколько российские ADC сегодня приблизились к зарубежным продуктам, чего на самом деле ждут от них корпоративные заказчики, почему попытка скопировать F5 или Citrix ведет в тупик и какое отношение к развитию этого класса решений может иметь искусственный интеллект, CNews рассказал Михаил Соболев, директор по продукту Termidesk Connect.

«Для российских разработчиков задача сейчас — сделать продукт достаточно зрелым»

CNews: После 2022 года рынок ADC в России заметно изменился. На каком этапе импортозамещения он находится сейчас?

Михаил Соболев: Значительная часть крупных заказчиков в 2022 году не стала немедленно менять уже работающие зарубежные решения. И это вполне закономерно, имеющаяся инфраструктура продолжала выполнять свои задачи, а российские продукты в тот момент только набирали зрелость.

Но у оборудования и программного обеспечения есть жизненный цикл. Поддерживать старые решения становится сложнее, возникают вопросы с обновлением, развитием инфраструктуры, поставками. Поэтому постепенно наступает момент, когда заказчику все равно приходится принимать решение о миграции. Одновременно растет сама зависимость бизнеса от цифровых сервисов. Увеличивается их количество, инфраструктура распределяется между площадками и ЦОДами, появляются контейнерные среды. В результате требования к доступности приложений становятся только жестче.

Поэтому я бы говорил уже не просто об импортозамещении как таковом. Для российских разработчиков задача сейчас — сделать продукт достаточно зрелым, чтобы в момент очередного инфраструктурного обновления его выбирали не потому, что иностранное решение недоступно, а потому, что отечественный продукт действительно подходит заказчику.

Михаил Соболев, Termidesk Connect: Требования к доступности приложений становятся только жестче

CNews: Насколько российские решения уже приблизились к продуктам F5, Citrix, Radware и других мировых производителей?

Михаил Соболев: Если сравнивать весь накопленный функциональный стек, говорить о полном паритете пока рано. Мировой рынок ADC формировался десятилетиями. Крупные вендоры последовательно добавляли глобальную балансировку, функции безопасности, интеграции с публичными облаками, WAF, bot protection и множество других возможностей.

Российский рынок сейчас значительно ближе к функциональному паритету в области локальной балансировки, работы с протоколами, отказоустойчивости и производительности. В этих сценариях уже есть рыночные серьезные продукты, а где-то российский разработчик даже получает преимущество: можно учитывать путь, который зарубежные решения прошли раньше, и сразу реализовывать архитектуру с учетом сегодняшних требований.

При этом здесь есть одна ловушка. Представление заказчика о том, каким должен быть хороший ADC, часто определяется тем продуктом, которым он пользовался раньше. Компания, много лет работавшая с F5, может считать определенную функцию абсолютно необходимой. У заказчика сопоставимого масштаба, использовавшего Citrix, такой функции могло вообще не быть, и это не мешало ему нормально работать.

Поэтому задача российского вендора не в том, чтобы собрать максимальное количество пунктов в сравнительной таблице, важно понимать, какие сценарии действительно востребованы российскими заказчиками. Иначе можно годами воспроизводить функциональность зарубежных продуктов, которая здесь никому не понадобится.

CNews: В таком случае что сегодня оказывается главным конкурентом российского ADC: другой отечественный продукт, открытое решение или собственная разработка заказчика?

Михаил Соболев: На практике конкурируют все эти варианты. Открытое решение способно закрыть большое количество задач. За годы существования такие проекты получили богатую функциональность, и для определенной инфраструктуры их возможностей может быть вполне достаточно. Главный вопрос начинается дальше: кто отвечает за результат.

Для корпоративного заказчика важны не только функции, но и SLA, поддержка, сроки исправления проблем и уязвимостей. При использовании открытого решения организация либо берет эту ответственность на себя и формирует компетентную внутреннюю команду, либо зависит от сообщества и сроков появления необходимых изменений.

Для понимания масштаба сегмента: по оценке IMARC Group, объем мирового рынка балансировщиков нагрузки в 2025 году составлял около $3,9 млрд, а к 2034 году может вырасти до $7,3 млрд.

Собственная разработка во многих случаях становится производных этапом модели решения с открытым кодом. Компания берет открытую платформу и начинает строить поверх нее нужную бизнес-логику. Это дает независимость от дорожной карты внешнего поставщика: необходимую функцию можно реализовать самостоятельно. Но фактически заказчик в таком случае сам становится разработчиком продукта. Ему нужна команда, которая не только создаст решение, но и будет годами его сопровождать, тестировать, развивать, исправлять уязвимости. Поэтому сравнивать стоимость лицензии коммерческого ADC с бесплатной open source-платформой не совсем корректно. Считать нужно полную стоимость владения.

«Вопрос не в максимальном количестве функций в одном решении, а в разумной архитектуре»

CNews: Контейнеризация, Kubernetes и встроенные ingress-контроллеры не уменьшают потребность во внешнем ADC?

Михаил Соболев: Они скорее меняют его место в инфраструктуре. У Kubernetes изначально есть собственные механизмы организации входящего трафика, существует большое количество ingress-решений. Но приложение не существует в вакууме, оно должно быть связано с корпоративной сетью, другими системами и внешними пользователями. Кроме того, инфраструктура может быть распределена между несколькими площадками и ЦОДами. В этом случае снова возникают задачи управления внешним доступом и глобальной балансировки. Поэтому я не думаю, что контейнеризация отменяет ADC, скорее появляется несколько уровней управления трафиком. Часть задач логично решать непосредственно внутри Kubernetes, а часть на внешнем уровне, где требуется единая политика для разных приложений и инфраструктурных сред.

Похожая ситуация складывается с информационной безопасностью. Например, работа с TLS/SSL для современного ADC фактически уже стала базовой функцией. Единая точка входа позволяет централизованно управлять сертификатами, профилями и разрешенными алгоритмами вместо настройки каждого сервера отдельно. А вот превращать ADC в универсальный комбайн безопасности нужно осторожно. WAF, DDoS-защита и другие механизмы логично развиваются рядом с балансировкой, но у заказчика эти задачи могут находиться в ответственности разных команд. Кроме того, каждая дополнительная функция потребляет вычислительные ресурсы. Поэтому вопрос не в максимальном количестве функций в одном решении, а в разумной архитектуре.

CNews: Если базовые возможности постепенно становятся стандартом, за счет чего тогда будут конкурировать ADC?

Михаил Соболев: Один из важных векторов — управляемость и наблюдаемость. ADC находится в очень интересной позиции: через него проходит трафик приложения. Это дает возможность видеть, кто и когда обращался к сервису, какой сервер обработал запрос, какой ответ был получен, где именно начала возникать проблема. Поэтому задача уже не сводится к тому, чтобы показать администратору, что один сервер доступен, а второй нет. Нужна возможность быстро понять, что происходит с приложением и трафиком в реальной инфраструктуре, причем без чрезмерного потребления ресурсов самим балансировщиком. Другой фактор — гибкость. Формально два продукта могут поддерживать одинаковый алгоритм балансировки или персистентности, но это еще не означает, что они одинаково хорошо решат конкретную бизнес-задачу.

Именно здесь проходит одна из границ между простым балансировщиком и продуктом корпоративного уровня: насколько глубоко администратор может изменить поведение системы, не превращая каждое нестандартное требование в запрос новой функции к разработчику.

CNews: Как этот подход реализован в Termidesk Connect? Вы ориентируетесь на функциональность какого-то из зарубежных лидеров?

Михаил Соболев: Мы сознательно этого не делаем, наш принцип: учиться у всех, не подражать никому. Наши заказчики приходят с опытом использования разных продуктов. У одного за плечами F5, у другого Citrix или Radware. Если начать копировать одного производителя, получится решение, удобное прежде всего для его бывших пользователей. Поэтому дорожная карта строится из запросов заказчиков и нашего собственного опыта. Мы смотрим не только на название функции, но и на то, какую задачу человек на самом деле пытается решить.

Я бы разделял использование ИИ внутри самого балансировщика и появление совершенно новых сценариев вокруг него. Запускать тяжелую модель непосредственно внутри ADC ради анализа трафика или подсказок администратору мне кажется не слишком рациональным.

Мы экспериментировали со сценарием, когда ИИ-модели передается документация и словесное описание бизнес-требования, а на выходе формируется необходимая логика обработки запроса. Это пока не означает, что ИИ становится частью самого балансировщика, но как инструмент работы с продуктом такой подход выглядит перспективно. Или другой базовый запрос, отказоустойчивость. ADC является точкой входа в приложение, поэтому он не должен превращаться в точку отказа. Заказчики уровня энтерпрайз ожидают синхронизации устройств, конфигураций и сессий и в целом нормальной эксплуатации кластера без необходимости вручную поддерживать несколько независимых экземпляров.

CNews: Искусственный интеллект может стать следующим большим направлением развития ADC?

Михаил Соболев: Я бы разделял использование ИИ внутри самого балансировщика и появление совершенно новых сценариев вокруг него. Запускать тяжелую модель непосредственно внутри ADC ради анализа трафика или подсказок администратору мне кажется не слишком рациональным. Это потребует ресурсов, которые правильнее использовать для основной задачи балансировщика. Логичнее вынести такую аналитику в отдельный сервис, который получает данные от ADC и уже после этого помогает администратору разбираться в происходящем.

Например, человек утром может спросить: «Что произошло с инфраструктурой за ночь?» и получить краткое резюме, какие сервисы работали нормально, где происходили сбои, что требует внимания. Технологически такой сценарий выглядит значительно естественнее.

Но есть и другое, на мой взгляд, более интересное направление, AI-proxy. Компании уже активно используют публичные и локальные модели, но этот процесс зачастую плохо управляется. Кто-то полностью запрещает внешние сервисы, кто-то фактически никак не контролирует их использование. Между этими крайностями появляется пространство для корпоративного шлюза доступа к ИИ. Он может определять, каким сотрудникам доступны конкретные модели, контролировать роли, политики безопасности и расход токенов. Это уже новая задача доставки сервисов, которой буквально несколько лет назад еще не существовало.

И здесь у российского рынка есть возможность не просто повторять функции, которые зарубежные производители создали десять лет назад, а одновременно с мировыми игроками искать архитектуру для совершенно нового класса корпоративных приложений.

CNews: Что в таком случае будет определять развитие российского рынка ADC в ближайшие несколько лет?

Михаил Соболев: В краткосрочной перспективе драйвером останется замена зарубежной инфраструктуры. Многие заказчики отложили этот процесс, но бесконечно эксплуатировать старые решения невозможно. Однако со временем сам по себе фактор импортозамещения будет становиться менее важным. Российские продукты придется сравнивать уже между собой — по производительности, отказоустойчивости, удобству эксплуатации, поддержке, гибкости и стоимости владения.

И это, на мой взгляд, гораздо более интересный этап развития рынка. Потому что конкуренция постепенно перейдет от вопроса «чем заменить зарубежный продукт?» к вопросу «какая архитектура ADC лучше подходит современному российскому заказчику?». Именно тогда можно будет говорить о том, что российский рынок действительно сформировался.