Какие технологии «выиграли», а какие «проиграли» от пандемии коронавируса

Эпидемия коронавируса заставила компании всех сфер деятельности кардинально изменить свои бизнес-процессы. Что, в свою очередь, серьезно перекроило рынок инфокоммуникационных технологий и услуг. В выигрышном положении оказались те технологии и сервисы, которым нашлось применение в новых стратегиях обеспечения непрерывности бизнеса.

ИТ-рынок пережил эпидемию лучше, чем предполагалось

Эпидемия COVID-19, сопровождающаяся локдаунами и переходом на удаленную работу, заставила компании из всех сфер деятельности изменить, в той или иной мере, свои бизнес-процессы. Им пришлось налаживать удаленную работу собственных сотрудников, удаленное взаимодействие с партнерами и контрагентами, а также с потребителями продуктов и услуг.

Эпидемия COVID-19 заставила компании из всех сфер деятельности изменить, в той или иной мере, свои бизнес-процессы. Фото: ru.depositphotos.com

Адаптация бизнес-процессов к новым условиям была бы невозможна без средств ИТ, обеспечивших работу компаний в новых условиях. Спрос на соответствующие решения и услуги смог в большой степени скомпенсировать общее падение ИТ-рынка, вызванное общей экономической ситуацией. И если в разгар первой волны пандемии, в мае, в Gartner оценивали грядущее падение рынка в 2020 г. на 8%, то в октябре — лишь на 5,4%. А апрельская оценка 2021 г. — и вовсе всего 2,2% от уровня 2019 г. Одновременно вдвое вырос и прогноз темпов восстановления ИТ-рынка в 2021 г.

Прогноз Gartner на 2020-2022 гг.

Расходы в 2020 г., $млн Динамика в 2020 г., % Расходы в 2021 г., $млн Динамика в 2021 г., % Расходы в 2022 г., $млн Динамика в 2022 г., % Дата-центры 219 940 2,3% 236 806 7,7% 247 513 4,5% Корпоративное ПО 466 647 -2,1% 516 872 10,8% 571 725 10,6% Устройства 663 223 -6,9% 755 798 14,0% 778 949 3,1% ИТ-сервисы 1 021 187 -18,0% 1 112 626 9,0% 1 193 461 7,3% Телекоммуникационные сервисы 1 386 471 -0,7% 1 450 444 4,6% 1 504 743 3,7% Итого: 3 757 468 -2,2% 4 072 547 8,4% 4 296 391 5,5%

Источник: Gartner, 2021

При этом Gartner дает очень общую картину динамики по продуктовым группам. Внутри каждой из них есть свои победители и проигравшие. Понятно, что самым большим изменениям подвергнутся информационные технологии и системы для офисных работников. Многие компании больше не будут требовать от своих сотрудников посещения офисов каждый рабочий день. Удаленная работа стала новой реальностью, что приведет к экономии времени и офисных помещений, но потребует затрат на «перевооружение» ИТ-служб.

Вот взгляд на то, какие решения и услуги выиграли от изменений, а какие — проиграли.

Победители

Системы видеоконференций и сопутствующие экосистемы

Спрос на средства видеоконференцсвязи стремительно вырос, так как деловые встречи и занятия в школах перешли в онлайн. На волне успеха некоторые ВКС-системы обросли чем-то вроде экосистемы, например, у Zoom имеются приложения со специализированными расширениями для таких отраслей как финансы, образование и т.д. Существуют аналогичные продукты, построенные вокруг Microsoft Teams и Google Meet.

Средства коллективной работы

В интернет переместились не только встречи, но и процессы работы над документами, спрос на которые значительно увеличился. Многие компании сейчас пересматривают свои принципы организации работы и, скорее всего, спрос на такие решения сохранится и после того, как сотрудникам разрешат вернуться в офисы.

BYOD

Когда был объявлен режим самоизоляции, у ИТ-отделов было не так много ресурсов, чтобы обеспечить поддержку сотрудникам, отправленным на удаленную работу. В результате выиграли те компании, которые смогли обеспечить своим сотрудникам возможность работать с корпоративными системами через интернет на их собственном оборудовании. Концепция BYOD поневоле стала общепринятой.

Концепция «нулевого доверия»

Когда команды компьютерной безопасности начали рассматривать новую децентрализованную среду, они увидели опасность повсюду. Эта ситуация породила понятие «нулевое доверие», которое означает, что специалисты по ИТ-безопасности отказались от мысли, что можно создать защищенный периметр.

Концепция мира с «нулевым доверием» заставляет переосмыслить правила функционирования приложений — они должны безопасно работать в любых условиях.

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Облака

В пандемию перевод ИТ-систем в облака спас бизнес многих компаний. Одни передали облачным провайдерам уже работавшие решения, другие смогли оперативно развернуть в облаках новые сервисы, обеспечивающие как их собственную работу (например — облачные системы видеоконференций), так и работу с клиентами (такие как онлайн-платформы для продажи).

Методология Agile

«Водопадная» концепция господствовала не только в разработке программного обеспечения, но и в планировании бизнеса. Эпидемия коронавируса наглядно показала, что монументальные, «отлитые в граните» планы на годы вперед не работают. В кризисные времена в бизнесе работает только методология Agile, с ее быстрой реакцией на происходящее на рынке и перманентным отслеживанием реакции рынка на действия самой компании. Программное обеспечение, поддерживающее бизнес-процессы компании, должно подстраиваться под текущие нужды бизнеса столь же стремительно.

Проигравшие

Владение собственной инфраструктурой

Долгое время наличие собственной серверной внушало чувство уверенности в завтрашнем дне. Пандемия, рассадившая специалистов по их обслуживанию по домам, показала, что это было ложное чувство. Облачные системы, обслуживаемые сотрудниками провайдеров, оказались в условиях локдауна более надежны.

Средства управления офисом

По понятным причинам стали невостребованы решения, предназначенные для организации рабочих процессов в офисах. Нет спроса на средства планирования помещений для встреч и специализированные дисплеи, показывающие, кто зарезервировал данную переговорную и на какой срок. Не нужны считыватели меток RFID в бейджах для контроля доступа в помещения или к устройствам. Но у них есть шанс стать нужными, когда сотрудники начнут возвращаться в офисы.

Системы видеоконференций для офисов

Но не все системы видеоконференций остались в выигрыше. Производители, которые специализируются на создании оборудования для корпоративных конференц-комнат не найдут прежнего спроса на свою продукцию. Но они смогут выйти на рынок оборудования для домашних офисов.

Моделирование на базе «исторических данных»

В последние годы все декларируют приверженность принятию решений «на основе данных». Компании собирают информацию обо всех аспектах своей деятельности, применяя накопленные в прошлом, исторические, данные для предсказания того, как оптимальнее всего действовать в будущем. Однако вызванные пандемией коронавируса резкие изменения в привычках людей и методах ведения бизнеса обесценили все нажитое. Хранилища заполнены данными, показывающими, как мир работал до начала эпидемии, но эти данные не могут помочь нам понять, что будет дальше. Нет смысла использовать данные за 2018, 2019 г. и даже 2020 г. для принятия решений в 2021-м. И никто не знает, пригодятся ли данные 2020-го или 2021-го в 2022-м.