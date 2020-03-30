А судьи кто? Программные решения грозят заменить юристов

Виртуальные ассистенты и чат-боты все шире применяются в качестве штатных «сотрудников» предприятий, причем по оценке аналитиков они смогут заменить не только рядовых сотрудников, но и менеджеров, и даже сотрудников сложного умственного труда, например — юристов.

Бот в помощь

Аналитики компании Gartner уверены, что уже в ближайшие годы решения на базе искусственного интеллекта смогут составить конкуренцию не только рядовым сотрудникам. Например, специально обученные боты (входящие в пятерку самых важных ИИ-технологий по версии Gartner) будут выполнять в 2024 г. за менеджеров 69% относительно простой работы по заполнению форм, созданию отчетов, утверждению рабочих процессов и т. д. Более того, боты «покусятся» на сложные процессы, кажущиеся безусловной прерогативой людей. Так, к 2023 г. специальные боты и «виртуальные ассистенты юриста» начнут обрабатывать 25% всех обращений в юридические отделы компаний. И в целом в юридических компаниях будет гораздо шире, чем сейчас, использоваться специализированное ПО.

Аналитики объясняют это тем, что к юристам сегодня предъявляются все более высокие требования в отношении скорости и эффективности работы, соответственно, в юридических отделах, как и во многих других, обращаются к помощи средств ИИ, автоматизации, машинного обучения и обработки естественного языка.

Можно расценивать планы внедрения подобных систем как следование моде, но в Gartner убеждены, что виртуальные ассистенты способны принести большую пользу юридическим отделам и сформировать быстрорастущий рынок со множеством стартапов, предлагающих соответствующие системы с ИИ и диалоговым интерфейсом.

Динамика ($млрд) и географическое распределение рынка ИИ-решений для юриспруденции в 2019–2024 гг.





MarketsandMarkets, 2019

Виртуальные ассистенты юриста помогут упростить прием и сортировку запросов, определение необходимости юридической проверки, а также позволят автоматизировать рутинный документооборот и рабочие процессы. С юридическими чат-ботами будет проще обеспечивать анонимность в ситуациях, чреватых риском, например, при получении жалобы через информатора или обработке сообщения о домогательствах. В целом средства автоматизации обещают улучшить условия труда юристов и дать возможность активнее заниматься более ценной работой.

Цифровые юристы уже «осваивают» гражданское право и защиту прав потребителей. Например, в Великобритании разработаны боты, которые дают юридические консультации жертвам преступлений и желающим развестись.

Рынок Legal AI (ИИ для сферы юриспруденции) будет в ближайшие годы быстро расти. По оценке Maximize Market Research в 2018 г. он составлял $303,57 млн, в 2026 г. он достигнет $1892,2 млн (среднегодовой темп роста в 29%). При этом он будет приблизительно поровну поделен между решениями, использующими машинное обучение и решениями, основанными на обработке запросов на естественном языке.

Схожие оценки дает MarketsandMarkets — $317 млн в 2019 г., $1236 в 2024-м, среднегодовой рост — 31,3%. Лидировать в течение всего этого периода будет Северная Америка, на втором месте обоснуется Европа.

Разработку виртуальных ассистентов ускоряют платформы наподобие Amazon Lex, IBM Watson и Slack, которые дают возможность быстро создавать ботов для различных отделов, не заставляя создавать базовые технологии и инфраструктурные компоненты.

Вместе с тем аналитики предостерегают от чрезмерного доверия виртуальным юристам, рекомендуя внедрять их в рамках комплексной стратегии «гиперавтоматизации» — автоматизации максимального количества бизнес-процессов предприятия, осуществляемой с опорой на интеграцию различных инструментов, технологий и методов. Гиперавтоматизацию, к слову, в Gartner поставили на первое место среди десяти главных технологических тенденций 2020 г.

Точечный подход к автоматизации работы юридического отдела и недоработки в виртуальных ассистентах могут привести к отторжению новшества и увеличению нагрузки на сотрудников — как минимум, они будут вынуждены заниматься дополнительной бумажной работой, а в худшем случае им придется восстанавливать отношения с клиентами, испорченные из-за ошибок в обучении бота.

Не ботами едиными

Внедрение ботов — самый заметный, но не единственный пример «цифровизации» юриспруденции. Под термином LegalTech, описывающим информационно-технологическое обслуживание юридической деятельности (а с конца 2000-х — еще и предоставление услуг с использованием ИТ), понимают весьма широкий спектр программного обеспечения, автоматизирующих все возможные процессы в юридических компаниях и департаментах. Точную границу между LegalTech и «обычным» ПО установить трудно, что усложняет оценку рынка.

Одним из важных сегментов LegalTech является ПО eDiscovery — программное обеспечение для поиска информации. По оценке исследовательской компании ComplexDiscovery, в 2019 г. рынок программного обеспечения eDiscovery составлял $3,39 млрд, сопутствующих сервисов — $7,84 млрд. В 2024 г. эти величины достигнут $6,26 млрд и $14,37 млрд соответственно. Среднегодовая скорость роста рынка eDiscovery составит почти 13%.





Источник: ComplexDiscovery , 2019

Больше половины рынка ($7,07 млрд в 2019 г. и $11,97 млрд в 2024-м) придется на США. А главными потребителями (70–80% рынка) — юридические отделы крупных корпораций и правительства. В Gartner предсказывают, что к 2023 г. в 33% юридических отделов компаний появится должность эксперта по юридическим ИТ, который будет заниматься вопросами поддержки автоматизации рабочих процессов.

Что касается нынешнего уровня автоматизации, опрос Gartner показал, что сегодня только в 5% юридических отделов подготовка всех новых коммерческих контрактов выполняется вручную. По данным того же опроса, в следующие три года в 40% отделов собираются увеличить финансирование внедрений юридических ИТ-систем на 10% или больше. Вместе с тем, только в 20% компаний сообщили о наличии в юридическом отделе консультанта по ИТ либо о сотрудничестве юристов со специалистами по анализу данных.

Аналитики советуют уже сейчас адаптировать стратегии найма, ориентируясь на поиск экспертов по юридическим ИТ. Специалисты по автоматизации, искусственному интеллекту и аналитике востребованы практически во всех бизнес-отделах, и в ближайшем будущем ожидается их нехватка, учитывая, что автоматизация станет нормой в масштабах всего предприятия. Почти 75% руководителей, опрошенных Gartner, высказали опасения, в связи с вероятностью негативных последствий для бизнеса из-за такой нехватки.