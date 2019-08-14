Amazon научила ИИ распознавать человеческий страх, чтобы получить $950 миллионов

Технология Rekognition, которая распознает лица в облаке Amazon, научилась различать на них выражение страха. Компания активно дорабатывает систему в преддверии тендера на $950 млн от таможенного ведомства США. Американская таможня строит новую систему пограничной безопасности, в которой будет широко применяться распознавание лиц.



Новые навыки Rekognition

Облачная платформа Amazon Web Services (AWS) расширяет функциональность своей технологии распознавания лиц под названием Rekognition. В частности, Rekognition получила способность распознавать на лицах выражение страха, сообщает компания в блоге. Кроме того, теперь технология точнее определяет возраст — для этого было увеличено количество возрастных категорий.

Помимо страха, Rekognition работает еще с семью эмоциями: счастье, печаль, гнев, удивление, отвращение, спокойствие и замешательство. Кроме выражения лица и возраста система способна определить пол человека, угол наклона лица, качество изображения, а также расставить на лице ключевые точки и распознать необязательные атрибуты вроде улыбки.

Ранее в этом месяце AWS сообщила, что Rekognition также научилась различать кровь, раны, оружие, трупы, следы повреждений, которые человек нанес себе самостоятельно, и различный контент сексуального характера.

Государственный контракт

Издание Business Insider связывает активное расширение возможностей Rekognition с государственным контрактом на $950 млн, который будет разыгран в начале 2020 г. Заказчиком выступит Погранично-таможенная служба США (CBP). Предметом контракта станет создание радикально новой системы пограничной безопасности, предусматривающей расширенное использование технологий распознавания лиц.

CBP уже разместила запрос цены, в котором отмечает, что технологии распознавания лиц будут включены во все пассажирские приложения. В настоящий момент ведомство применяет распознавание лиц в аэропортах, где задачей системы является сравнить лицо пассажира с фотографией в паспорте.

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CBP использует и другие биометрические данные — в частности, снимает отпечатки пальцев у тех пассажиров, которых подозревает в нелегальном въезде. В идеале ведомство собирается создать облачную систему биометрического распознавания национального масштаба.

Реакция общественности

Новость о том, что Rekognition научилась распознавать страх, вызвала бурную реакцию пользователей Twitter. Общественность не первый год протестует против сотрудничества Amazon с Иммиграционной и таможенной полицией США (ICE) — ведомством, которое тесно связано с CBP. Считается, что технологии Amazon могут быть причастны к осуществлению политики разделения семей на южной границе США.

Официально компания не признает, что на южной границе используется Rekognition. Но переписка Amazon с различными чиновниками, которую удалось заполучить Американскому союзу защиты гражданских свобод (ACLU), свидетельствует, что сотрудники компании встречались с представителями ICE и предлагали им Rekognition наряду с другими облачными сервисами.

Использование технологий Amazon для пограничного контроля вызывает порицание со стороны общества, отрасли и сотрудников самой компании. В мае 2018 г. ACLU и еще несколько правозащитных организаций выступили против того, чтобы Rekognition поставлялась в правоохранительные органы.

В апреле группа из 55 экспертов по искусственному интеллекту из Facebook, Microsoft, Google, DeepMind и OpenAI направили в Amazon открытое письмо, в котором призывали компанию перестать продавать технологии распознавания лиц правоохранительным органам. Письмо подписала в том числе бывшая старшая научная сотрудница Amazon Web Services Анима Анандкумар (Anima Anandkumar).

С тем же самым требованием к Amazon обратились 100 ее собственных сотрудников, которые в июне 2018 г. направили руководству компании соответствующее письмо. В июле 2019 г. письмо с требованием перестать работать с ICE подписали уже 500 сотрудников. Во втором письме речь шла о прекращении сотрудничества с компанией Palantir, ПО которой работает в облаке Amazon, и у которой есть контракты с ICE общей стоимостью более $150 млн.