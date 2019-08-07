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Выручка производителей прослушки выросла в разы благодаря «закону Яровой»

Безопасность Стратегия безопасности Госрегулирование Бизнес Законодательство Финансовые результаты Телеком Инфраструктура Интернет
, Текст: Валерия Шмырова

Российский рынок СОРМ фактически поделили два игрока — компания «Норси-Транс» и холдинг «Цитадель». Они производят оборудование для выполнения требований «закона Яровой». В 2018 г. годовая выручка «Норси-Транс» выросла на 50%, а у компаний из «Цитадели» она подскочила в два-три раза.

СОРМ и «закон Яровой»

Производители систем технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) многократно увеличили выручку после вступления в силу «закона Яровой». ФСБ и другие правоохранители используют СОРМ для прослушки звонков, а также просмотра данных и трафика пользователей.

Напомним, «закон Яровой» предписывает операторам связи хранить записи звонков и SMS-сообщения абонентов в течение полугода, эта норма вступила в силу 1 июня 2018 г. Интернет-трафик с 1 октября 2018 г. следует хранить в течение 30 дней, расширяя при этом хранилища на 15% ежегодно.

Кроме того, все лицензированные операторы связи должны за собственный счет установить в своих системах СОРМ. Как сообщает РБК со ссылкой на осведомленные источники, в полном объеме требования пока не выполняются, но каждый оператор в индивидуальном порядке согласовал с ФСБ свой график установки оборудования.

Финансовые показатели

Производством СОРМ для выполнения закона занимаются компании «Норси-Транс», «Специальные технологии», а также производители, входящие в группу «Цитадель». «Цитадель» является частью «ИКС Холдинг» Антона Черепенникова, партнера миллиардера Алишера Усманова. «Цитадель» образовалась в 2016-2018 гг., когда выкупила четырех производителей СОРМ — «МФИ Софт», «Малвин Системс», «Техаргос» и «Сигнатек». Также в состав группы вошел производитель СОРМ «Основа Лаб», уже принадлежавший Черепенникову.

В России зарегистрировано два юрлица под названием ООО «МФИ Софт» — в Москве и Нижнем Новгороде. Они осуществляют руководство компанией по разработке СОРМ. В 2018 г. их выручка выросла с 3,5 млрд до 10,3 млрд руб., то есть почти в три раза, пишет РБК со ссылкой на данные финансовой отчетности в системе СПАРК. Одновременно чистая прибыль этих юрлиц показала годовой рост на 298% до 2,07 млрд руб.

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Российские производители прослушки нарастили выручку на «законе Яровой»

ООО «Малвин Системс» сумело в 2018 г. нарастить выручку на 107% до 1,7 млрд руб. У «Сигнатек» выручка увеличилась на 67%, до 740,8 млн руб., а у ООО «Основа Лаб» — на 24%, до 996,6 млн руб. ООО «Техаргос» не раскрывало финансовые результаты за 2018 г.

Не раскрывает показатели и «Норси-Транс», но РБК пишет со ссылкой на гендиректора компании Сергея Овчинникова, что ее выручка в 2018 г. достигла 2,7 млрд руб. Это на 50% больше, чем в предыдущем году. Овчинников сообщил, что такими же темпами растет и прибыль.

Единственным исключением стал поставщик СОРМ под названием ООО «Специальные технологии» — его выручка в 2018 г. упала на 11%, до 1,8 млрд руб.

Кто хозяин рынка

В беседе с РБК Овчинников отметил, что на рынке СОРМ в настоящий момент ключевыми игроками являются «Норси-Транс» и «Цитадель», доля которых составляет 40% и 60% соответственно. При этом доля «Специальных технологий» быстро сокращается. Другие опрошенные изданием эксперты сообщили, что доля «Цитадели» приближается к 80%, остальное принадлежит «Норси-Транс».

Эксперты полагают, что формально у производителей есть повод жаловаться на ситуацию в ФАС, но до реальных жалоб дело вряд ли дойдет. Сильная позиция «Цитадели» объясняется тем, что эта группа скупила производителей СОРМ уже после подписания «закона Яровой». В базе решений на сайте ФАС нет одобрений этих сделок, хотя антимонопольное ведомство должно контролировать всех игроков рынка, доля которых превышает 50%.

С другой стороны, эксперты отмечают, что рынка СОРМ как такового не существует — он рассматривается как часть рынка телекоммуникационного оборудования. Кроме того, есть мелкие производители, которые выпускают только один вид СОРМ — для хранения звонков или для хранения трафика. В силу этого они не поставляют продукцию для выполнения «закона Яровой». Принадлежащая им доля рынка невелика, однако их присутствие создает видимость конкуренции.

Кроме того, производство СОРМ относится к сфере обеспечения национальной безопасности, поэтому антимонопольные органы могут делать производителям послабления, полагают эксперты.

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