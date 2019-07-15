iPhone взорвался в руках 11-летней девочки. Видео

Очередной «iФакел»

Случай самовозгорания смартфона iPhone 6 был зарегистрирован на днях в Калифорнии, США. Согласно информации телеканала 23ABC News, гаджет воспламенился внезапно, прямо в руках подростка.

По счастливому стечению обстоятельств, в этот раз происшествие обошлось без жертв. Не пострадала ни 11-летняя Кайла Рамос (Kayla Ramos), владелица загоревшегося iPhone 6, ни окружающие.

Помимо испортившегося смартфона, испорченным оказалось лишь одеяло, в котором выгорело несколько дыр. Как рассказала сама Кайла, «Я держала мой телефон в руках, затем увидела разлетающиеся повсюду искры, и просто бросила его на одеяло».

Случай далеко не первый

Причины самовоспламенения смартфона пока что достоверно не установлены. По данным телеканала, компания Apple связалась с Кайлой Рамос и предложила ей замену. Кроме того, представители компании также попросили у нее загоревшееся устройство на предмет обследования – предположительно, для выяснения причины, вызвавшей возгорание.

Загоревшийся iPhone, вид изнутри

Среди наиболее частых причин, по которым может произойти подобное возгорание, обычно называют использование iPhone совместно с по сторонними нелицензированными кабелями и зарядными устройствами. Тем не менее, известны происшествия с полностью фирменным оборудованием производства Apple. Так, в 2015 году в Гонконге взорвался и загорелся iPhone 6 Plus 128 ГБ, заряжавшийся от оригинального зарядного устройства для iPad. На сайте Apple сказано, что эти зарядные устройства взаимозаменяемы.

Загоревшийся iPhone и пострадавшее одеяло

В феврале 2017 г. CNews также рассказывал о едва не сгоревшей вместе со своим домом жительнице Флориды, которая на ночь оставила iPhone 6 Plus на зарядке, после чего произошло воспламенение.

Также известен случай с iPhone 8 Plus, который продержался в рабочем состоянии всего три дня после покупки, и взорвался во время зарядки от фирменного зарядного устройства.

Повреждение смартфона с последующим возгоранием также могло произойти из-за неисправности батареи питания литий-ионного типа. Такие батареи – в случае прокола оболочки или даже сильного удара, вполне способны раздуваться, оказывая давление на другие компоненты конструкции, или даже взрываться.

Так, в 2015 г. ожоги третьей степени получил 16-летний подросток из канадского города Римби. Возгорание произошло, когда смартфон лежал на прикроватной тумбе на зарядке.

Также известен случай, когда iPhone взорвался в кармане восьмиклассницы средней школы Кеннебанка, США, в результате которого владелица аппарата получила ожоги средней степени тяжести.

Смартфон iPhone 6 также стал причиной ожогов бедра у австралийского велосипедиста. После его падения с велосипеда, смартфон взорвался в кармане и сгорел. Несколько подобных случаев было зафиксировано в Китае.

Не iPhone единым

Единичные случаи с возгораниями и взрывами смартфонов Apple разных моделей происходят периодически в разных странах, но не носят системный характер. В отличие от получившего широкий резонанс случая с полной остановкой продаж смартфонов Galaxy Note 7. Причиной стали многочисленные сообщения о самовозгораниях гаджетов в Южной Корее, США и на Тайване из-за бракованных батарей питания.

Samsung пришлось полностью остановить мировые продажи Galaxy Note 7, снять модель с продажи. Компания обратилась ко всем, кто уже купил устройство, отключить его, и поменять на Galaxy S7 или Galaxy S7 Edge с возмещением разницы в цене.