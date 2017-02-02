Загоревшийся глухой ночью iPhone 6 Plus чуть не сжег целый дом. Видео

iPhone 6 Plus загорелся посреди ночи на прикроватной тумбочке, в сантиметрах от лица спящей владелицы. Пламя удалось потушить до того, как оно охватило весь дом. Пострадавшие супруги не хотят, чтобы Apple заменила устройство на новое, так как боятся повторения истории.

iPhone 6 Plus снова загорелся

Аппарат iPhone 6 Plus самовоспламенился посреди ночи и едва не стал причиной пожара в доме в штате Флорида, США. Владелица устройства Аманда Бенц (Amanda Bentz) вовремя проснулась от характерного потрескивания и заметила пламя, которое вскоре смог потушить ее муж Кайл (Kyle). Об инциденте, который произошел в городе Палм-Харбор в ночь с 30 на 31 января, сообщил телеканал WFLA.

Перед сном Бенц поставила смартфон на зарядку и положила на прикроватную тумбочку. Возгорание произошло около трех часов ночи. По словам Аманды, пламенем была объята правая сторона аппарата. Огонь успел оставить следы не только на тумбочке, но и на шторах и постельных принадлежностях, прежде чем его удалось погасить. Угроза пожара во всем доме была достаточно реальной. Загоревшийся iPhone 6 Plus был куплен два с половиной года назад.

«Мое лицо было так близко к телефону, что я проснулась сразу, как он загорелся, – сообщает Аманда. – Мне повезло, что я чутко сплю». Муж потерпевшей не проснулся от звуков пожара, пока она сама его не разбудила. Гасить пламя ему пришлось собственной рубашкой.

Реакция компании

В настоящий момент инцидент расследуется местной полицией. Согласно предварительной версии, причиной возгорания стал перегревшийся аккумулятор устройства. Бенц уже связалась с компанией Apple, которая выразила готовность заменить аппарат на новый, но супруги не уверены, что хотят держать в доме еще один iPhone 6 Plus.

Причиной возгорания iPhone 6 Plus посреди ночи считается перегрев аккумулятора

Apple сообщила, что занимается проблемой Бенц. Компания попросила прислать в главный офис то, что осталось от смартфона. Вендор собирается вернуть Аманде деньги: платеж на сумму $749 поступит на счет Бенц, когда оплавленный телефон будет доставлен в офис.

Предыдущие случаи возгорания iPhone 6 Plus

Супруги Бенц – не первые жертвы самовозгорания модели iPhone 6 Plus. В октябре 2016 г. студент Дарин Хлавати (Darin Hlavaty) из колледжа Роуэн в округе Берлингтон, штат Нью Джерси, США пострадал от взрыва такого же аппарата. Взрыв и последовавшее за ним возгорание произошли во время лекции, когда смартфон находился в заднем кармане джинсов студента.

В августе 2016 г. СМИ облетело сообщение о взорвавшемся и сгоревшем iPhone 6, который оставил ожоги бедра третьей степени у австралийского велосипедиста. Устройство взорвалось после незначительного падения владельца с велосипеда. После инцидента мужчине потребовалась операция по пересадке кожи.

Сообщения о взрывах различных смартфонов заставляют покупателей опасаться, что может повториться ситуация с печально известным Samsung Galaxy Note 7. Осенью 2016 г. эта модель успела сжечь автомобиль Jeep Grand Cherokee и нанести ожоги 6-летнему ребенку, который держал аппарат в руках во время взрыва. Samsung была вынужден начать кампанию по отзыву уже поступивших в розницу 2,5 млн смартфонов. Общие убытки вендора составили $5,3 млрд. Именно этот смартфон был запрещен в некоторых странах для использования на борту самолета.

Другие проблемы iPhone 6 Plus

В октябре 2016 г. многие владельцы iPhone 6 и iPhone 6 Plus столкнулись с тем, что экран устройства перестал распознавать касания. Новой проблеме дали имя Touch Disease («Неисправность сенсора»). Ранее данная проблема встречалась редко, но с течением времени количество пользователей, которые с ней столкнулись, возросло. Дело в том, что чем дольше устройство эксплуатируется, тем выше вероятность ее проявления.

Проблема неслучайно встречается только в iPhone 6 и 6 Plus. Ее причина кроется в изменении дизайна печатной платы, на которой, помимо прочей электроники, размещен контроллер сенсорного экрана. В этих аппаратах Apple не стала делать металлические крышки на чипы, которые помогали удерживать их в iPhone предыдущих поколений. Кроме того, компания не предусмотрела нанесение между печатной платой и чипом специального клея, который бы надежно фиксировал чип и гасил вибрацию.