Владелец «Билайна» получил 4G-лицензию без аукциона. Дело под расследованием властей

У группы Veon возникли проблемы в Пакистане. Местные власти отказываются продлевать срок действия лицензии сотового оператора Warid, принадлежащего Jazz, местной «дочке» группы. Кроме того, началось расследование в отношении бывших чиновников, выдавших данную лицензию.

Пакистанская «дочка» Veon осталась без действующей лицензии

Верховный суд столицы Пакистана Исламабада обязал Телекоммуникационного регулятора Пакистана (PTA) к 15 июля 2019 г. решить вопрос с продлением срока действия лицензий, выданных в 2004 г. Срок их действия уже закончился, но власти не могут договорится с операторами об условиях их продления.

В 2004 г. PTA выдала три лицензии сроком на 15 лет. Их получили сотовые операторы Warid, Telenor Pakistan («дочка» новержского Telenor) и Zong (принадлежит China Telecom). Сроки действия лицензий Warid и Telenor Pakistan закончились 25 мая 2019 г., срок действия лицензии Zong закончится чуть позже - 22 октября.

Наиболее популярным оператором на сотовом рынке Пакистана исторически была компания Pakistan Mobile Communication (PMC, торговая марка Mobilink), принадлежащая египетскому холдингу Global Telecom. Этот холдинг входит в группу Veon, частью которой является российский «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»).

В 2015 г. группа Vimpelcom (прежнее название Veon) договорилась с владельцем Warid - Dhabi Group из Объединенных Арабских Эмиратов - об объединении активов в Пакистане. Объединенная компания получила название Jazz и находится под контролем Veon (через Global Telecom).

Почему сотовые операторы и власти Пакистана не могут договориться об условиях продления лицензий

В 2004 г. лицензии выдавались по цене $291 млн. Соответствующая сумма выплачивалась в рассрочку: $141,5 млн были выплачены сразу, остальное - в течение 10 лет с отсрочкой на четыре года. Warid завершил процесс выплаты в 2018 г.

После смены власти в Пакистане, началось расследование о выдаче лицензии сотовому оператору Warid, входящему в группу Veon

Сейчас пакистанские сотовые операторы хотели бы продлить лицензии за аналогичные суммы. Правила продления лицензий должны были быть разработаны не позднее, чем за два года до окончания срока действия существующих лицензий.

Однако процесс затянулся до весны 2019 г. Тогда Правительство и Министерство информационных технологий и связи Пакистана приняли решения продлевать лицензии по ценам, соответствующим стоимости продажи частот в ходе частотных аукционов в 2016-2017 гг.

В результате, по расчетам PTA, 1 МГц частот в диапазоне 900 МГц должен стоить $39,5 млн, в диапазоне 1800 МГц - $29,5 млн. Общая стоимость продления лицензии составит $450 млн для одного оператора.

Jazz и Telenor Pakistan не согласились с таким подходом и обратились в суд. Компании считают, что лицензии должны продлевать на равноправной для всех участников рынка основе. При этом в 2015 г. лицензия подконтрольного государству оператора Ufone была продлена за ту же сумму, за которую лицензии выдавались в 2004 г. - $291 млн. В материалах Veon говорится, что компания примет все необходимые меры для продления срока действия данной лицензии.

Расследование в отношении «дочки» Veon

Параллельно Veon столкнулся с другой проблемой в Пакистане. В 2004 г. Warid получил технологически нейтральную лицензию. В 2014 г. PTA внес специальные изменения в данную лицензию, согласно которым Warid смог запустить сети четвертого поколения сотовой связи (4G) стандарта LTE на имевшихся у него частотах для технологии GSM (второе поколение сотовой связи).

В результате Warid оказался единственным из действовавших в Пакистане сотовых операторов, кто не стал принимать участие в прошедшем в 2014 г. частотном аукционе. В ходе того аукциона было продано три лицензии на третье поколение сотовой связи (3G), в том числе PMC («дочка» Veon) приобрела одну из них за $300 млн. Также одну 4G-лицензию приобрел Zong.

Установив контроль над Warid, пакистанская «дочка» Veon смогла получить 4G-частоты. Позднее Jazz принял участие еще в одном аукционе, расширив имеющийся спектр для 4G и приобретя частоты в диапазоне 1800 МГц за $295 млн.

В 2018 г. Национальный суд ответственности Пакистана (National Accountability Court) начал расследование относительно обстоятельств изменения условий лицензии Warid, благодаря которому компания смогла получить 4G-частоты без участия в аукционе. Фигурантами дела являются бывший министр информационных технологий Ануша Рахман (Anusha Rahman), бывший министр финансов Ишаг Дар (Ishaq Dar) и бывшие руководители PTA.

Согласно материалам Veon, пакистанская «дочка» группы в рамках данного расследования также получила вопросы от властей.

Смена власти в Пакистане привела к изменению системы неформальных связей

Эксперт по пакистанскому рынку мобильной связи Дмитрий Бущик считает, что причины происходящего кроются в смене власти в стране: ранее премьер-министром стал бывший лидер оппозиции Имран Хан (Imran Khan), а его предшественник Наваз Шариф (Nawaz Sharif) был заочно осужден и сейчас он скрывается в Великобритании.

«Смена власти закономерно повлекла за собой масштабную ревизию существовавших в стране, в первую очередь - неформальных взаимоотношений лоббистов от бизнеса и чиновников, - говорит Бущик. - Например, топ-менеджмент пакистанских сотовых операторов при Шарифе влачил свое существование на астрономических по мировым понятиям компенсациях - полмиллиона долларов в год. Главным требованием было наличие эффективных связей в высших коридорах. Нынешний пересмотр условий продления лицензий можно рассматривать как мерило справедливости за прошлые лоббистские шуршания под ковром».