В России построят колоссальную систему оповещения о ЧС. Придется переделать таксофоны и цифровое ТВ

Россвязь предлагает создать Единую технологическую платформу оповещения и информации о чрезвычайных ситуациях. Такая система будет использовать таксофоны, системы проводного радиовещания и каналы цифрового телевидения.

Россия нуждается в Единой системе оповещения об чрезвычайных ситуациях

Федеральное агентство связи (Россвязи) намерено создать в России Единую технологическую платформу оповещения и информации о чрезвычайных ситуациях (ЧС). Проект был презентован на прошедшей коллегии Россвязи, его готово реализовать подведомственное агентству госпредприятие «Российские системы вещания и оповещения» (РСВО).

Сейчас оповещение граждан в экстренных ситуациях осуществляется посредством SMS-рассылок для абонентов сотовой связи. Но сети связи общего пользования не пригодны для массового и своевременного оповещения в экстренных ситуациях, считают в РСВО.

Сама РСВО владеет сетями проводного радиовещания в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. Эти сети были построены в 30-х годах XX века, к ним можно подключать одно- и трехпрограммные приемники, получившие название «кухонных». В советское время такие приемники были популярны, но начиная с 1990-х годов с развитием FM-вещания спрос на них резко упал.

Тем не менее в Москве и Санкт-Петербурге проводные радиоточки по-прежнему в обязательном порядке должны подключаться ко всем новостройкам. Причина этого как раз возможности данных сетей по оповещению в чрезвычайных ситуациях: проводной радиоприемник может работать в условиях отключения электричества.

Как оповещать жителей многоквартирных домов

В современных условиях далеко не все жители городов пользуются проводными радиоприемниками. В связи с этим РСВО предлагает развернуть новую систему оповещения, состоящую из трех подсистем.

Россвязь хочет создать Единую технологическую платформу оповещения о чрезвычайных ситуациях

Она будет использовать таксофоны, проводное радио и цифровое ТВ

Во-первых, оповещения о чрезвычайных ситуациях можно осуществлять поэтажно посредством установки громкоговорителей на этажах жилых домов. Во-вторых, можно развернуть придомовое оповещение посредством установки громкоговорителей на входных группах в подъезды.

Кроме того, оповещение может быть и поквартирным - для этого предлагается использовать уже имеющиеся у жильцов домофоны. Источником сигнала для оповещения будут существующие сети РСВО.

Предприятие уже протестировало новую систему оповещения в ряде пилотных зон, развернутых в Москве, включая Smart-квартал Марьино. На предприятии утверждают, что система получила положительные отзывы от Правительства Москвы и регионального управления МЧС (Министерства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий).

Жителей деревень оповестят с помощью таксофонов

Если в многоквартирных домах оповещение можно осуществлять через сети проводного радиовещания, то для сельской местности предлагается использовать таксофоны. В рамках механизма универсального обслуживания «Ростелеком» поддерживает работу таксофонов во всех населенных пунктах.

РСВО предлагает доумощнить их, добавив к таксофонам канальное оборудование и громкоговорители. Сигнал об оповещении будет поступать посредством защищенных каналов передачи информации, которые будут работать поверх используемых таксофонами каналов связи. Затраты на доумощнение одного таксофона составят не более 100 тыс. руб.

Использование каналов цифрового телевидения

В качестве резервного канала поступления информации на таксофоны предлагается задействовать сети цифрового эфирного телевещания стандарта DVB-T2. За работу данных сетей отвечает госпредприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС).

Финансировать системы оповещения можно за счет средств Резерва универсального обслуживания, в который все операторы связи перечисляют 1,2% от всей выручки. Недавно Правительство одобрило предложения Минкомсвязи по реформированию механизма универсального обслуживания, в числе которых было добавление поддержки систем оповещения об экстренных ситуациях.