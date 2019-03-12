Годовая выручка «Системного софта» превысила пять миллиардов

Российская компания «Системный софт» в 2018 г. сумела получить рекордный для себя объем выручки и стать партнером крупнейших западных разработчиков программного обеспечения.

Впечатляющие результаты

Компания «Системный софт» сообщила о более чем 50-процентном росте выручки в 2018 г. в сравнении с показателями 2017 г. Также компания установила собственный рекорд – впервые с момента ее основания в мае 2008 г. годовой объем выручки превысил 5 млрд руб.

По результатам 2018 г., выручка «Системного софта» достигла 5,7 млрд руб. против 3,6 млрд руб. в 2017 г. Рост составил 58%. Компания также увеличила штат сотрудников со 130 человек в 2017 г. до 157 в 2018 г.

Превосходя ожидания

В сообщении компании сказано, что рост выручки обусловлен в первую очередь тесным сотрудничеством с разработчиками ПО. Так, в 2018 г. «Системный софт» получил высшие возможные статусы компаний Adobe и Autodesk, а также статус доверенного партнера TeamViewer. В список достижений входит и статус единственного платинового партнера компании Atlassian в России. Росту финансовых показателей также способствовали развитие новых направлений бизнеса и разработка собственных сервисов. В частности, «Системный софт» в 2018 г. предложил российским архитекторам услугу по внедрению технологии BIM, информационного моделирования зданий (Building Information Modeling).

По словам генерального директора и единственного учредителя «Системного софта» Максима Тикуркина, в 2018 г. компания сосредоточилась на усилении клиентского сервиса и повышение эффективности операций. По прогнозам руководства, рост выручки должен был достичь 40% от уровня 2017 г., но в итоге компании удалось показать более высокие результаты.

Источники дохода

Большую часть выручки компании принесли поставки программного обеспечения корпоративным клиентам. В список входят приложения для информационной безопасности, системы автоматизированного проектирования, а также ПО для управления ИТ-инфаструктурой и узкоспециализированные решения.

Как отметили в компании, впервые за ее историю существенная доля дохода пришлась на продажу аппаратного обеспечения. Эта сфера деятельности принесла «Системному софту» более 0,9 млрд руб. или 16% суммарного размера выручки.

Фото: Facebook Максим Тикуркин, основатель компании «Системный софт»

Как говорит финансовый директор «Системного Софта» Валерия Любинская, компания укрепила свои позиции в финансовом сегменте рынка. Почти треть выручки (29,9%) составили поставки программного и аппаратного обеспечений в инвестиционные, лизинговые и страховые компании, а также в российские банки.

«Системный софт» активно сотрудничает и с государственными организациями и предприятиями. По данным сервиса «Контур.фокус», за компанией за всю ее историю числится 847 госконтрактов на общую сумму 3,2 млрд руб. Среди крупнейших госзаказчиков за последние месяцы – ФТС, ФНС, ДИТ Москвы, а также Ростелеком, банк ВТБ и Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы.

Кризисы нипочем

По данным компании, в 2014 г. ее выручка составила 877,3 млн руб., а уже в 2015 г., несмотря резкое ослабление российской экономики на фоне западных санкций, она выросла на 51,8% до 1,3 млрд руб.

2016 г. ознаменовался для компании почти 85-процентным ростом выручки – ее объем достиг 2,45 млрд руб. Штат компании в этом году увеличился с 50 до 98 человек. 2017 г. – год 48-процентного роста выручки и приема на работу еще 32 человек.

2018 г. обеспечил «Системому софту» 38 место в рейтинге крупнейших ИТ-компаний России CNews100. Помимо этого, компания вошла в двадцатку самых быстрорастущих российских компаний CNews Fast, а в рейтинге самых эффективных компаний, по версии CNews Analytics, «Системный софт» входит в топ-10.

Вместе с этим, в рейтинге «CNews Security: крупнейшие компании России в сфере защиты информации 2018» компания «Системный софт» заняла 25 строчку, улучшив свой результат 2017 г. на три позиции.

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