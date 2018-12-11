«Системный софт» поднялся на 3 строки в рейтинге крупнейших поставщиков систем защиты информации

Компания «Системный софт», центр экспертизы в области программного обеспечения, вошла в рейтинг крупнейших ИБ-игроков российского рынка по версии портала CNews. В «CNews Security: Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 2018» компания «Системный софт» заняла 25-ю строчку, улучшив свой прошлогодний результат на три позиции.

Выручка от направления в общей структуре доходов компании оценивается в 563 млн руб., а годовой темп прироста составил 24%.

В 2018 г. «Системный софт» расширил свою экспертизу и получил бессрочную лицензию ФСБ на разработку, производство и распространение шифровальных средств, систем, защищенных с использованием криптографии. Данная лицензия дает право на оказание услуг в области шифрования и техническое обслуживание информационно-телекоммуникационных систем, в том числе СКЗИ (систем криптозащиты информации). Помимо этого, с 2017 г. компания предлагает собственный облачный сервис по обучению сотрудников защите от кибератак Syssoft Security Awareness.

«Сегодня рынок информационной безопасности – один из самых стабильных сегментов рынка технологий России. Это связано с растущим количеством и разнообразием угроз, их удешевлением, а также появлением новых требований к защите персональных данных и критической инфраструктуры, – отметил руководитель направления ИБ компании «Системный софт» Яков Гродзенский.

Рейтинг крупнейших компаний России в сфере защиты информации опубликован в рамках традиционного обзора CNews «Средства защиты информации и бизнеса 2018». По мнению авторов обзора, по итогам прошлого года выручка 30 крупнейших российских ИБ-поставщиков сократилась на 7,2% до 103 млрд руб., однако выросла в долларовом выражении на 6% в связи с укреплением рубля в 2017 г.

По мнению авторов обзора, «структура угроз остается весьма пестрой – это целевые атаки, вирусные эпидемии (WannaCry, NotPetya, Bad), фишинг и воровство конфиденциальных данных методами социальной инженерии, утечки данных через сотрудников организаций. При этом заказчики проявляют все больший интерес к проактивной защите, то есть предотвращению атак, а не ликвидации их последствий».