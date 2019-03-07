Альфа-банк вместе с крупнейшими банками мира подключился к финансовой сети на блокчейне

Альфа-банк стал участником международного проекта Marco Polo, главная задача которого – создание финансовой сети на базе блокчейна R3 Corda и платформы TradeIX, соединяющей банки и бизнес в сделках с торговым финансированием.

Альфа-банк становится участником Marco Polo

Как стало известно CNews, Альфа-банк первым из российских банков присоединился к международной сети торгового финансирования Marco Polo. В ее основе лежат блокчейн-платформа R3 Corda и платформа распределенной торговли TradeIX.

Marco Polo призвана оптимизировать взаимоотношения между покупателями (импортерами) и продавцами (экспортерами) преимущественно в трансграничных сделках, которые сопряжены с разного рода рисками – операционными, кредитными, мошенническими. В основе проекта лежит универсальная торговая сеть (UTN – Universal trade network), которая соединяет финансовых посредников (банки), поставщиков и покупателей, логистов, страховые компании и прочих участников, связанных с торговым потоком.

В Альфа-банке считают, что участие в Marco Polo позволит предложить клиентам выбор решений для международного торгового финансирования и бесшовное подключение к экосистеме мировой торговли.



Альфа-банк присоединился к Marco Polo

По данным официального сайта сети, сейчас в Marco Polo входят такие крупные финансовые организации как французский банк BNP Paribas, немецкий Коммерцбанк, голландская группа ING, британский банк NatWest, тайский банк Bangkok Bank, японский банк SMBC, датский банк Danske Bank и другие.

Торговое финансирование сегодня

Текущий формат взаимодействия сторон в рамках торгового финансирования, как пояснили CNews в Альфа-банке, предполагает нахождение всех участников сделки – продавца, покупателя, банка, страховщика, логистической компании – в собственных системах, коммуникации в которых осуществляются через отдельные каналы, которые не связаны друг с другом. Все процессы безопасных платежей реализуются только вокруг аккредитивов и гарантий, иногда эскроу-счетов. Документооборот в международном торговом процессе носит преимущественно бумажный характер, а технологических решений или единой среды для проведения сделок с применением торгового финансирования не было до сих пор, утверждают в Альфа-банке.

В общем случае, как рассказали CNews в Альфа-банке, сегодня сделка может выглядеть следующим образом: покупатель формирует заявку на покупку товара и отправляет ее по собственным каналам (как правило, по электронной почте) поставщику. Поставщик выставляет счет на оплату и отправляет его покупателю. Между сторонами может быть предусмотрена система авансовых расчетов или отправка после отгрузки через оговоренный промежуток времени.

Если одной из сторон нужно финансирование, она обращается в банк, куда предоставляет документы, подтверждающие поставку. У банка в такой ситуации нет целостной картины происходящего в рамках сделки – он получает информацию лишь из одного источника. Документы, как правило, попадают в банк на бумажном носителе. Таким образом, весь процесс может растянуться на 5–10 дней.

Как Marco Polo поможет участникам

Решение на основе блокчейна создает возможность для распределенного процесса и бизнес-логики, когда системы банков, логистов, страховых, ERP-системы компаний могут быть объединены в единую экосистему.

При подключении к Marco Polo система клиента будет встроена в общую распределенную сеть, электронный ордер на покупку будет виден и поставщику, и банкам. Счет на оплату, выставленный поставщиком, также будет виден всем, кому это дозволено, как и документы логистической и страховой компании.

Таким образом, банки смогут в режиме реального времени видеть весь документооборот и оперативно принимать решение о финансировании и предоставлении подтверждения об оплате, когда финансирование не нужно, но нужна гарантия исполнения обязательств.

Новый процесс в отличие от старого полностью цифровой и, в том числе, избавляет банки от риска двойного финансирования. По контрагентам будет формироваться единая цифровая база, укрепляться или понижаться их кредитный профиль, что будет давать возможность рынку лучше понимать каждого участника.

По оценке Альфа-банка, сделка через сеть Marco Polo может занимать 1–2 дня без учета различных факторов, не связанных с технологией, а упирающихся в действия каждой отдельной стороны внутри процесса.

Блокчейн и платформа R3 Corda

Блокчейн представляет собой децентрализованную базу данных, экземпляры которой хранятся на независимых друг от друга компьютерах. В базе находятся блоки, то есть постоянно растущий список упорядоченных записей, имеющих временную метку и ссылку на предыдущую запись. Тайно внести изменение в блокчейн благодаря шифрованию и в силу распределенности системы считается невозможным.

Corda разработана и запущена в ноябре 2017 г. консорциумом R3, в который входят крупнейшие банки мира, а также технологические компании, в частности HPE, Intel и Microsoft. Corda обладает рядом отличий от других блокчейн-платформ. Ее архитектура позволяет быстро проводить многочисленные трансграничные операции, при этом сами транзакции подтверждаются и видны только участникам сделки. Кроме того, в Corda отсутствует единый центральный контроллер, а платформа позволяет участникам самостоятельно создавать внутренние регулирующие и разрешающие узлы-наблюдатели, то есть управлять финансовыми обязательствами между различными финансовыми организациями.

В июле 2018 г. Альфа-банк в составе R3 принял участие в успешном тестировании практического решения по международному банковскому обмену данными о корпоративных клиентах на базе Corda.

В феврале 2019 г. Альфа-банк в партнерстве с «Квартплата 24» запустили сервис отраслевой цифровой платформы расчетов в сфере ЖКХ на основе Corda.

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