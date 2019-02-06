Альфа-банк создал платформу для расчетов по ЖКХ на блокчейне

Блокчейн-платформа упростит расчеты в ЖКХ

Как стало известно CNews, Альфа-банк и «Квартплата 24», разработчик облачных сервисов для автоматизации управляющих и ресурсоснабжающих организаций, запустили сервис учета и распределения коммунальных платежей на базе блокчейна. Предполагается, что повсеместное внедрение сервиса позволит обеспечить прозрачность расчетов участников рынка ЖКХ, доверие к информации об оплате, сокращение дебиторской задолженности, а также повышение собираемости платежей. Присоединиться к системе — как в роли сборщиков платежей, так и в роли расчетного банка — может любой российский банк.



Платформа обеспечивает моментальное и автоматическое распределение платежей, принятых по единому платежному документу (ЕПД) по конечным получателям («расщепление») на стороне банка. Все ее пользователи в реальном времени получают достоверную и неизменяемую информацию из распределенного реестра о том, какой плательщик, когда и за что именно внес платеж. Благодаря этому поставщики коммунальных услуг и ресурсов имеют возможность совместно с управляющими компаниями работать с задолженностью населения, а органы соцзащиты корректно и своевременно начислять субсидии.

Как рассказали CNews в Альфа-банке, на разработку сервиса ушло шесть месяцев: от возникновения идеи и до первой рабочей транзакции, проведенной в адрес самарского филиала «Т плюс» – российской частной компании, работающей в сфере электроэнергетики и теплоснабжения.

Альфа-банк и «Квартплата 24» создали сервис отраслевой цифровой платформы расчетов в сфере ЖКХ на блокчейне

Важным преимуществом проекта разработчики называют простоту, низкую стоимость подключения и работы с новой системой. В ее основе лежит блокчейн-платформа R3 Corda с открытым кодом, при этом участникам расчетов не требуется переходить на новое программное обеспечение, хотя и потребуется доработка действующих информационных систем в части настройки обмена данными с распределенным реестром. Оценить возможные затраты участников рынка ЖКХ на проведение подобных мероприятий в Альфа-банке не взялись.



Как это работает

Блокчейн представляет собой децентрализованную базу данных, экземпляры которой хранятся на независимых друг от друга компьютерах. В базе находятся блоки, то есть постоянно растущий список упорядоченных записей, имеющих временную метку и ссылку на предыдущую запись. Тайно внести изменение в блокчейн благодаря шифрованию и в силу распределенности системы считается невозможным.

По запросу CNews Альфа-банк вкратце описал схему работы системы: от внесения платежа конечным потребителем до поступления средств на счет ресурсоснабжающей организации. Сначала потребитель оплачивает услуги по единому платежному документу, после чего сборщик платежей отмечает факт платежа в блокчейне. Затем система «Квартплата 24» считывает из блокчейна платеж, осуществляет его «расщепление» и отражает это в блокчейне. Потом сборщик платежей переводит банку средства плательщиков и также отражает это записью в распределенную базу данных, а банк подтверждает факт принятия средств, добавив соответствующую запись в блокчейн. «Квартплата 24» считывает из него данные о переводе и распределяет сумму по конечным получателям (ресурсоснабжающим организациям), что вновь отражает в блокчейне. Банк, считав из него данные о распределении, осуществляет переводы платежей конечным получателям, отражая факт перевода в блокчейне. Данные о платежах и переводах видны участникам (в соответствии с правами разграничения доступа).



Блокчейн-платформа Corda разработана и запущена в ноябре 2017 г. консорциумом крупнейших банков мира R3 и обладает рядом отличий от других блокчейн-платформ. Ее архитектура позволяет за доли секунд проводить многочисленные трансграничные операции, при этом сами транзакции подтверждаются и видны только участникам сделки. Кроме того, в Corda отсутствует единый центральный контроллер, а платформа позволяет участникам самостоятельно создавать внутренние регулирующие и разрешающие узлы-наблюдатели, то есть управлять финансовыми обязательствами между различными финансовыми организациями. В июле 2018 г. Альфа-банк в составе R3 принял участие в успешном тестировании практического решения по международному банковскому обмену данными о корпоративных клиентах на базе Corda.

Проблемы с платежами в сфере ЖКХ

Напомним, что с 3 апреля 2018 г. собственники жилья получили право заключать договоры ЖКХ напрямую с ресурсоснабжающими организациями, причем инициировать переход на прямые расчеты может и поставщик коммунального ресурса, в случае если управляющая компания имеет перед ним просроченную задолженность в течение двух месяцев. В результате плательщики могли начать сталкиваться с многочисленными сложностями из-за необходимости оплачивать по множеству отдельных квитанций и посещать абонентские отделы различных организаций для решения однотипных вопросов.

Платежи же граждан, отказавшихся от прямых расчетов, по-прежнему аккумулируются на расчетных счетах Единых информационно-расчетных центров (ЕИРЦ) и управляющих компаний, что может вызывать налоговые ограничения, риски арестов, взысканий, судебных процедур, обусловленных операционной деятельностью и качеством управления данных организаций. Это может приводить к длительной заморозке средств плательщиков и вызывать кассовые разрывы тепло-, водо-, энергоснабжающих и сервисных компаний, обслуживающих данную группу потребителей.

Следствием перечисленных проблем является постоянное увеличение задолженности населения перед поставщиками ресурсов, а также растущие операционные затраты представителей сферы ЖКХ на работу с населением, в том числе по взысканию задолженности. Все это, в конечном итоге, может приводить к повышению тарифов за поставляемые ресурсы, считают в Альфа-банке. Кроме того, органы соцзащиты зачастую не могут вовремя выплачивать субсидии на платежи ЖКХ, поскольку данные о льготах поставляются разными организациями в разных форматах.

Выпускать же удобный для жителей единый платежный документ, как отмечают в Альфа-банке, участники расчетов не готовы из-за недоверия друг к другу и к процессу поступления и распределения денежных средств, отсутствия возможности полностью контролировать движение своих денежных средств. Когда центральным звеном в схеме становится единый расчетный центр, выпускающий единый платежный документ и аккумулирующий все финансовые потоки от населения, вопрос прозрачности расчетов и доверия между участниками только обостряется.

Новая отраслевая цифровая платформа Альфа-банка и «Квартплата 24» призвана решить проблему отсутствия прозрачности платежей, оперативного, надежного информационного обмена и доверия между участниками процессов сферы ЖКХ.