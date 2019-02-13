Свет увидел таинственный моноблок на «Эльбрусах». Предустановленная ОС — Windows

На отечественных процессорах «Эльбрус» появился первый моноблочный ПК. Разработчики предпочитают не раскрывать подробности проекта, однако некоторые его параметры, включая заложенное на него финансирование, CNews удалось выяснить.

Первый моноблок на «Эльбрусах»

Как выяснил CNews, разработчики линейки отечественных процессоров «Эльбрус» — компания МЦСТ и Институт электронных управляющих машин им. И. С. Брука» (ИНЭУМ) — выпустили на них первый персональный компьютер в моноблочном форм-факторе (монитор и системный блок в одном корпусе).

Несмотря на то, что изделие публично демонстрировалось с 7 по 9 февраля 2018 г. посетителям московской выставки-форума «Цифровая образовательная среда», представители организаций-разработчиков в разговоре с CNews сообщить какие-либо технические подробности о новинке отказались.

Единственным комментарием стало указание на то, что представленный моноблок — это опытный образец, а не товарная единица промышленной партии.

Обрывочные сведения

Представленный моноблок получил наименование «Эльбрус 801-М». Если разработчики в данном случае не изменили принципа присвоения нумерации своим изделиям, то в новом ПК задействован восьмиядерный процессор «Эльбрус-8С», произведенный по технологии 28 нм.

Первый моноблок на «Эльбрусах»

Из опубликованных в Сети частными лицами обрывочных данных в виде роликов, скриншотов и комментариев следует, что на моноблок была предустановлена операционная система Windows7 «профессиональная» — по причине того, что на выставке требовалось показать работу прикладного ПО, совместимое только с ОС Microsoft.

Использование Windows привело к закономерному, но забавному результату. ОС Microsoft может работать на отечественных процессорах не напрямую, а только в режиме динамической трансляции кода x86-64 в коды «Эльбруса». Поэтому Windows в моноблоке распознала «Эльбрус» как процессор IntelCore 2 Duo E7400 с частотой 1,2 ГГц, оценив в системе индекс производительности Windows в 2,9 балла (по шкале от 1 до 7,9).

Windows принимает «Эльбрус» за Intel

Следует отметить: несмотря на то, что премьера моноблока состоялась на образовательной выставке, делать, исходя из этого, выводы о целевой специфике новинки было бы преждевременным. Выставка проходила под патронажем «Ростеха», который позиционирует ИНЭУМ в качестве своей дочерней организации. Точные данные о структуре владения институтом в публичном доступе не представлены, актуальные сведения об учредителях в ЕГРЮЛ отсутствуют.

Сколько стоит разработка моноблока

В соответствии с отчетными данными ИНЭУМ (копия документа имеется в распоряжении CNews), как минимум к середине 2018 г. одним из запланированных институтом к инвестиционных проектов с горизонтом реализации в 2,5-4 года было создание высокопроизводительного моноблока на «Эльбрус-8С». Заложенная на проект сумма была выставлена на уровне 126,3 млн руб.

О том, что эта разработка является для ИНЭУМ действительно инвестиционной (за свой счет), а не заказной, косвенно свидетельствует тот факт, что каких либо госконтрактов по этой тематике институт, по данным сайта госзакупок и базы «Контур.фокус», не заключал.

На подходе еще один моноблок — на других «Эльбрусах»

Примечательно, что в вышеупомянутом документе ИНЭУМ, касающемся инвестиционных проектов, также фигурирует создание моноблока на базе одноядерного процессора «Эльбрус-1С+», выпущенного по технологии 40 нм. На этот проект институт заложил 98,3 млн руб.

Можно предположить, что в соответствии с логикой разработчиков это изделие получит наименование «Эльбрус 101-М».