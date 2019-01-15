Рассекречены название, характеристики и цена первого 5G-смартфона Samsung

Южно-корейские источники сообщили о том, что Samsung завершила разработку своего первого смартфона 5G. Новинка будет анонсирована 20 февраля под названием Galaxy S10X.

«Темная лошадка» юбилейной серии Galaxy S

Компания Samsung Electronics намерена впервые официально представить свой первый коммерческий смартфон для сетей 5G в рамках глобального мероприятия, запланированного на 20 февраля 2019 г. – наряду с первым сгибающимся смартфоном компании Galaxy Fold, а также с новой линейкой флагманских смартфонов Galaxy S10, Galaxy S10 Lite и Galaxy S10+.

Первый 5G-смартфон Samsung уже получил окончательное розничное название Galaxy S10X. Продажи новинки изначально стартуют в Южной Корее, ориентировочно в конце марта, сообщил корейский деловой портал ETNews со ссылкой на свои источники в компании.

«Десятка» в названии новых флагманских смартфонов подчеркивает десятую годовщину с начала производства смартфонов топового семейства Galaxy S, добавление в название 5G-модели римской «десятки» (X) также символизирует опыт (eXperience) и расширение (eXpand).

По данным источников издания, помимо первой среди смартфонов Samsung поддержки сетей 5G, смартфон Galaxy S10X получит множество технических и дизайнерских атрибутов элитной серии Galaxy S, таких как датчик отпечатка пальца под дисплеем, шесть встроенных камер и встроенную память объемом до 1 ТБ.

Прототип Galaxy S10X на выставке CES 2019 в Лас Вегасе

Впервые прототип смартфона Galaxy S10X был показан на прошлой неделе в рамках выставки CES 2019 в Лас Вегасе, однако в то время новинка фигурировала еще без названия.

Подробности о «двойной десятке»

Смартфон Samsung Galaxy S10X получил 6,7-дюймовый дисплей Super AMOLED – самый большой в новой серии (Galaxy S10 Lite оснащается экраном с диагональю 5,8 дюйма, базовый Galaxy S10 6,1 дюйма, Galaxy S10 Plus 6,4 дюйма). Источники ETNews также сообщили о применении в составе Galaxy S10X мобильного чипсета Axis 5100, однако о нем пока никаких подробностей не представлено.

Предполагаемый внешний вид смартфонов серии Galaxy S10

Мощная 6-камерная система Galaxy S10X для съемки фото и видео представлена основной 4-сенсорной системой с четырьмя объективами и сдвоенной фронтальной системой с двумя объективами.

По данным источников издания, Galaxy S10X получит «не менее» 10 ГБ оперативной памяти и встроенную память емкостью 1 ТБ (под этим также может подразумеваться встроенная память 512 ГБ и слот microSD под карты памяти емкостью до 512 ГБ). По предварительным данным, смартфон также будет оснащаться батареей достаточно большой емкости – порядка 5000 мАч.

Внешний вид прототипа смартфона Galaxy S10X (CES 2019)

Как и остальные модели линейки Galaxy S10, смартфон S10X будет обеспечен технологией увеличения режима времени автономной работы на базе искусственного интеллекта, который будет выстраивать энергосбережение на основе потребительской модели использования смартфона.

Сроки и цены. Целевой рынок

По словам источников ETNews в домашнем корейском представительстве Samsung, основная информация по линейке смартфонов Galaxy S10 будет представлена на мероприятии Unpacked 20 февраля в Сан-Франциско.

Тизер-приглашение на на мероприятие Unpacked в Сан-Франциско

Не исключено, что цены и ряд характеристик смартфонов для домашних сетей будут отличаться от тех, что покажут в США. Кроме того, представитель Samsung также подтвердил, что в дни международного мобильного Конгресса в Барселоне (MWC 2019, 25-28 февраля) отдельного мероприятия или пресс-конференции по линейке Galaxy S10 не планируется.

Что касается рынка Южной Кореи, Samsung Electronics планирует начать продажи LTE-версий Galaxy S10 с 8 марта, и 5G-версии – с 29 марта.

Ориентировочные цены в Корее будут варьироваться в диапазоне от 800 до 900 тыс. вон (порядка $715-$800) для базовых моделей (Galaxy S10 light, Galaxy S10), и в диапазоне от 1,6 до 1,8 млн вон (порядка $1425-$1600) для Galaxy S10 Plus и Galaxy S10X.