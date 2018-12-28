США остались без интернета «от Нью-Йорка до Калифорнии»

Из-за сбоя в сетях телефонного оператора CenturyLink пользователи по всей территории США массово потеряли доступ к интернету. В нескольких штатах абоненты не могли дозвониться до экстренной службы 911. CenturyLink — третья по величине телеком-компания в США, и раньше власти уже штрафовали ее за подобную ситуацию.

Сбой в сетях CenturyLink

Пользователи в США массово остались без интернета в результате сбоя в сетях телефонного оператора CenturyLink. На отсутствие интернета жаловались абоненты по всей стране, от Нью-Йорка до Калифорнии, передает информационное агентство Associated Press.

Сбой начался рано утром в четверг, и только поздней ночью CenturyLink сообщила в Twitter, что ее инженеры обнаружили элемент сети, который вызвал неполадку, и что предоставление услуг будет возобновлено в ближайшие часы. Компания не пояснила, в чем суть проблемы и не назвала количество пострадавших пользователей.

Член Федеральной комиссии по связи (FCC) США Джессика Розенворсель (Jessica Rosenworcel) написала в Twitter, что сбой носил общенациональный характер, и что ее ведомство должно расследовать инцидент.

Кто пострадал

В результате сбоя в штатах Вашингтон, Миссури, Айдахо и Аризона частично была недоступна экстренная служба 911. Абоненты CenturyLink сообщали, что пытались дозвониться туда в день сбоя, но слышали гудки, как будто линия постоянно занята.

В Айдахо сбой отразился на работе госорганов — Управление исполнения наказаний и Управление образования остались без телефонной связи. Кроме того, в Айдахо и Монтане перестала работать часть банкоматов.

Пользователи по всей Америке остались без интернета

В Колорадо сотрудники медицинского центра города Грили потеряли доступ к электронным картам своих пациентов. Информацию о состоянии пациентов пришлось восстанавливать различными способами, а новые записи делать вручную на бумаге.

Кроме того, в Нью-Мексико и частично в Монтане пострадали пользователи оператора сотовой связи Verizon. Компания пояснила, что Verizon и другие операторы беспроводной связи используют сети CenturyLink для передачи трафика.

Чем занимается CenturyLink

CenturyLink — это третья по величине телекоммуникационная компания США, после AT&T и Verizon. Компания предоставляет услуги связи и передачи данных в 37 штатах. Основана в 1930 г., базируется в Монро, штат Луизиана. Выручка компании в 2017 г. составила более $17,6 млрд, чистая прибыль — $1,4 млрд. Штат компании насчитывает 51 тыс. сотрудников.

Это не первый случай, когда сбой в инфраструктуре CenturyLink отразился на работе экстренных служб. В 2014 г. из-за программной ошибки в сетях компании 11 млн пользователей в семи штатах остались без доступа к экстренным службам на шесть часов. За этот эпизод FCC назначила оператору рекордный штраф в размере $16 млн, поскольку программную ошибку, послужившую причиной инцидента, можно было предотвратить.