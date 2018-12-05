 

Microsoft разрабатывает универсальный всемирный паспорт

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, Текст: Эльяс Касми
MasterСard и Microsoft разработают систему цифровых паспортов в качестве альтернативы привычным документам. Цифровое ID также может заменить собой логины и пароли во всех интернет-сервисах.

Паспорта и пароли останутся в прошлом?

Корпорации MasterСard и Microsoft сообщили о начале стратегического сотрудничества в сфере цифровой идентификации и создании нового универсального способа идентификации личности. Они работают над цифровым ID, по сути, электронным паспортом, который будет содержать не только данные о ФИО, месте и дате рождения, но и другие личные сведения, включая логины и пароли от всех сервисов, которыми пользуется тот или иной человек, пишет портал Packtpub.com.

Цифровое ID, разрабатываемое MasterСard и Microsoft, будет включать в себя все удостоверяющие личность документы, список которых будет зависеть от конкретной страны. Помимо паспорта своей страны, в нем можно будет хранить электронную копию водительского удостоверения, загранпаспорта и других важных документов. Помимо этого, единый ID-паспорт позволит пользоваться любым сервисом без необходимости помнить и вводить пароли от них.

Реакция общественности и государств

Инициатива MasterСard и Microsoft получила широкий отклик в глобальной Сети. Пользователи разделились на два лагеря – первые полностью поддерживают ввод в эксплуатацию цифрового ID в качестве универсального средства для быстрой и удобной идентификации личности. Единая система контроля за электронными «паспортами» позволила бы существенно упростить визовый вопрос во многих странах и прохождение паспортного контроля на границах.

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Банковские карты, возможно, тоже заменят на единое цифровое ID.

С другой стороны, идея корпораций нашла и немало противников – по мнению этих людей, цифровое ID, объединившее в себе все данные человека, полностью «скомпрометирует» его и все, что он хотел бы сохранить в тайне, ведь доступ к информации о нем будет как минимум у MasterСard и Microsoft.

Идея MasterСard и Microsoft пока находится на ранней стадии разработки, и корпорации пока не спешат обсуждать вопросы внедрения их системы в тех или иных государствах мира. Сами власти стран тоже пока никак не комментируют инициативу американских корпораций.

Где пригодится электронный «паспорт»

Цифровое ID от MasterСard и Microsoft действительно может упростить жизнь людей во всем мире. Так, единая система идентификации личности может ускорить работу банков и прочих финансовых организаций, в том числе и вопросах выдачи кредита или открытия банковского счета. В сфере коммерции «паспорт» упростит процесс совершения покупки в интернет-магазинах разных стран – больше не придется каждый раз проходить процедуру регистрации и внесения паспортных данных, адреса проживания и номера телефона. Попутно можно будет отказаться от регистрации и авторизации в социальных сетях и прочих интернет-сервисах с использованием логина – его заменят на ID.

И даже взаимодействие с государственными учреждениями и получение от них услуг станет проще и удобнее. К примеру, упростятся процедуры подачи налоговых деклараций, заявлений на получение паспорта или пособий.

Тем временем в России

Пока Microsoft и Mastercard прорабатывают идею электронного «паспорта» в масштабах мира, в России создается Национальная система управления данными, НСУД. Это всероссийская база данных, в которую вносятся сведения о каждом жителе страны и о каждом существующем и действующем бизнесе.

Также в начале десятилетия началась разработка проекта УЭК - ниверсальной электронной карты, которая должна была стать действующим документом, подтверждающим личность. Начало распространения первоначально планировалось на 2013 г., затем его перенесли на 2014 г, а потом и на 2015 г. По состоянию на декабрь 2018 г. УЭК не вошли в обиход россиян. Также в России планируется внедрение электронных паспортов: на реализацию проекта, порученную Минэкономики и АНО «Цифровая экономика» вице-премьером Максимом Акимовым, потребуется в пределах $115 млрд руб. Сумма будет собрана за счет госпошлин за выдачу соответствующего документа.

Сам электронный паспорт выполнен в виде пластиковой карты со встроенным в нее чипом, в котором содержатся все стандартные паспортные данные, дополненные тремя фотографиями владельца, отпечатками его пальцев и электронной цифровой подписью. Переход с бумажных паспортов на электронные стартует в 2021 г.

Вместе с этим правительство России в ноябре 2018 г. приступило к рассмотрению идеи по созданию приложения, формально заменяющего собой ряд документов, удостоверяющих личность. Другими словами, в скором будущем россияне смогут хранить в своих смартфонах или планшетах официальные цифровые копии паспортов и водительских прав. Традиционные бумажные документы отменять не станут, но некоторые из них все же заменят на электронные – в стране уже действует программа обмена классических военных билетов на электронные, санкционированная Министерством обороны. Военнообязанные вольны отказаться от замены.

Аксаков Анатолий, Комитет Государственной Думы по финансовому рынку

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