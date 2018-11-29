«Российский хакер» потребовал от Reuters прекратить продавать его персональные данные

Россиянин Дмитрий Артимович, отбывший срок за DDoS-атаку против «Аэрофлота», требует от агентства Thomson Reuters прекращения незаконного распространения его персональных данных. Британское подразделение агентства собирает базу данных лиц, связанных с отмыванием денег, в которую попал Артимович.

Россиянин требует от Thomson Reuters прекратить использовать его персональные данные

В распоряжении CNews оказалось требование, которое Марина Финкель, адвокат россиянина Дмитрия Артимовича, направила в агентство Thomson Reuters (бывшее Reuters). Адвокат обвиняет агентство в незаконном сборе и распространении персональных данных ее доверителя и нарушении его права на неприкосновенность частной жизни.

В 2013 г. Дмитрий Артимович и его брат Игорь вместе с владельцем платежной системы Chronopay Павлом Врублевским были приговорены Тушинским районным судом Москвы к двум с половиной годам заключения. Их признали виновными в осуществлении DDoS-атаки против платежной системы «Ассист», конкурента Chronopay, летом 2010 г., из-за чего в течение недели не работала оплата электронных билетов на сайте ее основного клиента - авиакомпании «Аэрофлот».

В 2014 г. Артимович вышел из колонии в рамках условно-досрочного освобождения и вскоре стал одним из топ-менеджеров Chronopay. Недавно Артимович покинул платежную систему и занялся собственными проектами, в частности, выпустил книгу о безопасности платежей в интернете.

База данных о лицах, связанных с отмыванием денег

Ранее американский телеканал Vice News сообщал, что входящая в Thomson Reuters британская компания World-Check предлагает своим подписчикам базу данных лиц, замешанных в финансировании терроризма и отмывании денег. Соответствующей услугой пользуются банки и финансовые организации для оценки рисков.

Дмитрий Артимович на презентации своей книги

Дмитрий Артимович утверждает, что он стал фигурантом данной базы. В соответствии с недавно вступившим в силу в Евросоюзе законе GDPR (General Data Protection Regulation) Артимович получил от Thomson Reuters выписку о том, какие принадлежащие ему персональные данные использует компания.

В выписке из этой базы, посвященной Дмитрию Артимовичу (имеется в распоряжении CNews), указана его краткая биография лица, информация о его судимости и ссылки на материалы СМИ о нем. Дмитрий Артимович не считает себя хакером. Он также подчеркивает, что его судимость с него снята. Однако из-за присутствия в базе Thomson Reuters Артимович не может завести счета в зарубежных банках.

Thomson Reuters обвиняют в нарушение российского законодательства о персональных данных

Адвокат Марина Финкель подчеркивает, что сбор, хранение и обработка персональных данных граждан в соответствии с Законом «О персональных данных» может осуществляться только с согласия соответствующих субъектов, а Конституция России гарантирует неприкосновенность частной жизни.

В случае, если Thomson Reuters имеет согласие от Артимовича на обработку его персональных данных, адвокат сообщает об его изъятии. Это означает, что в любом случае обработка персональных данных Артимовича будет незаконной, и адвокат требует от агентства в течение семи дней удалить все имеющиеся у него сведения о ее клиенте.

В противном случае адвокат угрожает агентству обращением в правоохранительные органы для привлечения к административной и уголовной ответственности лиц, виновных в незаконном распространении персональных данных Артимовича, и в суд для возмещения убытков. Аналогичное требование Артимович намерен направить и в британский офис Thomson Reuters.

Мнение юриста

Представитель Thomson Reuters не ответил на запрос CNews по данному вопросу.

Юрист проекта IDX, специализирующегося на защите персональных данных, Михаил Тевс полагает, что у Thomson Reuters в этом разбирательстве позиция сильнее, чем у Дмитрия Артимовича. «Компания продает досье о людях, причем база составлена из открытых источников, - говорит Тевс. - Ее можно интерпретировать как базу новостей, определенным образом проранжированную, и дайджест СМИ. Такие дайджесты делают многие компании. А то, что Thomson Reuters берет за доступ к этой информации деньги, – это тоже законно, информационные агентства всегда продают свои продукты по подписке».