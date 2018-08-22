Samsung крупно обошел Intel в продажах полупроводников

Samsung, которая в 2017 г. стала лидером на рынке полупроводников с отрывом в 1% от прежнего бессменного лидера Intel, по итогам первого полугодия 2018 г. увеличила этот отрыв до 22%. Apple заняла в списке 16 место.

Samsung укрепляет лидерство

Компания Samsung по итогам первого полугодия 2018 г. опережает Intel в продажах полупроводников на 22%, сообщает аналитическая компания IC Insights. Продажи полупроводников Samsung за первые шесть месяцев 2018 г. достигли $39,785 млрд, а у Intel составили $32,585 млрд. Напомним, южнокорейский гигант впервые перехватил у американской компании лидерство на рынке полупроводников по итогам 2017 г., но тогда отрыв составлял всего 1%. До этого Intel непрерывно занимала лидирующую позицию на рынке с 1993 г.

Усиление позиций Samsung аналитики IC Insights объясняют ростом спроса на память типа DRAM и NAND. По итогам всего 2018 г. продажи памяти должны составить 84% всей выручки, которую Samsung получит от полупроводников. В 2017 г. этот показатель достигал 81%, а в 2016 г. — всего 71%. В конце 2018 г. Samsung ожидает годовую выручку от продажи памяти на уровне $70 млрд, что на 31% больше, чем в предыдущем году. Что касается продаж других видов полупроводников, то они у Samsung в 2018 г. должны составить $13,5 млрд, продемонстрировав годовой рост всего на 8%.

Топ-15 на рынке полупроводников

В первую пятерку крупнейших производителей полупроводников по итогам первого полугодия 2018 г. наряду с Samsung и Intel вошли южнокорейская SK Hynix, тайваньская TSMC и американская Micron. Вторую пятерку составили американские Broadcom и Qualcomm, японская Toshiba/Toshiba Memory и американские TI и Nvidia.

Финансовые результаты 15 лидирующих компаний на рынке полупроводников по итогам первого полугодия 2018 года

За ними следует американская Western Digital/SanDisk, далее идут базирующиеся в Европе Infineon, NXP и ST, а замыкает топ-15 тайваньская MediaTek. Напомним, ранее Broadcom считалась сингапурской компанией, однако в апреле 2018 г. сообщила о переносе штаб-квартиры в США.

Рост продаж

Одиннадцать из 15 компаний продемонстрировали в минувшем полугодии двузначный рост по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. У Samsung этот показатель составил 36%, у Intel — 13%, у SK Hynix — 56%, у TSMC — 12%, и у Micron — 45%. При этом семь компаний из 15 показали годовой рост более чем на 20%. Это были пять производителей памяти — Samsung, SK Hynix, Micron, Toshiba/Toshiba Memory и Western Digital/SanDisk — а также Nvidia и ST.

В среднем продажи 15 лидирующих производителей полупроводников выросли за год на 24%. Это выше среднего роста продаж по рынку в целом, который составляет 20%. Четырнадцать компаний из топ-15 осуществили в течение полугодия продажи по крайней мере на $4 млрд, а первая пятерка — больше чем на $15 млрд каждая.

Apple не попала в топ-15, заняв 16 место. Она является единственной компанией в списке, которая не продает свои процессоры, используя их только в собственных продуктах. Однако IC Insights оценивает «продажи» чипов Apple самой себе в $3,5 млрд по итогам первого полугодия 2018 г.