iPhone отключается, если ввести название непризнанного государства

Опасное слово

В iOS обнаружен баг, который приводит к отказу некоторых устройств каждый раз, как пользователь вводит слово «Тайвань» или пытается использовать эмодзи с тайваньским флагом. От того, в каком приложении пользователь это делает, ничего не меняется. О проблеме сообщил исследователь Патрик Вардл (Patrick Wardle).

Баг присутствует в версиях iOS 11.3 и более ранних, в iOS 11.4.1 Apple его устранила. Уязвимости присвоен номер CVE-2018-4290. В отличие от других случаев, когда ввод определенного слова вызывал краш iOS, на этот раз эффект проявляется выборочно, а не на всех устройствах.

Проблема затрагивает также языковые настройки iOS. При попытке задать тайваньский язык или указать Тайвань в качестве региона, устройство прекращает работу, а языковые настройки обнуляются.

Политические причины

Вардл полагает, что появление бага связано с попытками Apple нейтрально отнестись к территориальному спору, который продолжается вокруг острова Тайвань. Дело в том, что государство Китайская республика, которую чаще называют просто Тайвань, признано независимой страной не всем мировым сообществом. Китайская народная республика (КНР, она же просто Китай), продолжает считать Тайвань своим регионом, и часть стран поддерживает эту позицию.

Празднование Фестиваля духов в Цзилуне, Тайвань

В свою очередь, Тайвань периодически заявляет о своих правах на материковый Китай, который являлся частью Китайской республики до ее поражения в гражданской войне в 1950 г. До 1970 г. Китайская республика считалась мировым сообществом настоящей властью Китая, в частности, именно представитель Тайваня сидел в кресле Китая в ООН. Сложный политический статус не мешает Тайваню иметь двадцать вторую по величине экономику мира и играть одну из ключевых ролей в мировой ИТ-отрасли.

Слова, которые ломают технику

Это не первый случай, когда одно-единственное слово приводит к сбою в работе устройства. В феврале CNews писал, что слово «знак» индийского языка телугу, отправленное на устройство Apple, приводит к отказу мессенджера, в котором оно отобразилось, или к остановке работы всей операционной системы. Перезагрузка не помогает, поскольку система опять пытается отобразить опасное слово. В оригинале слово пишется следующим образом: జ్ఞ‌ా.

iPhone перестает работать, если ввести слово «Тайвань»

В январе 2017 г. в iOS была обнаружена уязвимость, которая также дает возможность человеку без особых хакерских навыков вызвать зависание выбранного им iPhone или iPad. Для этого на устройство жертвы достаточно отправить сообщение, содержащее три определенных символа, один текстовый и два эмодзи: флаг, ноль и радуга. iMessage попытается скомпоновать их в один символ – радужный флаг. Это вызывает сбой в работе устройства и, как результат, его зависание.

Инцидент с Тайванем также не первый случай проявления политкорректности технологических компаний по отношению к отдельным словам. Например, в начале 2018 г. компания Google убрала из лексикона Google Photos слово «горилла», поскольку механизм распознавания изображений подписывал им фото афроамериканцев с очень темным цветом кожи. Этот факт был установлен в 2015 г. после скандала с американским пользователем, девушку которого искусственный интеллект распознал как «гориллу». За три года Google так и не смогла научить систему отличать приматов от представителей негроидной расы, и в итоге просто исключила обидное слово из словаря.