Чистый долг «Ростелекома» растет в два раза быстрее выручки

В I кв. 2018 г. выручка «Ростелекома» показала годовой рост с 70,3 до 76,2 млрд руб. При этом чистый долг компании увеличился с 180 до 191,8 млрд руб., обогнав таким образом выручку в два раза.

Итоги квартала

По итогам I кв. 2018 г. выручка «Ростелекома» составила 76,2 млрд руб., что почти на 6 млрд руб. (8%) больше аналогичного показателя за предыдущий год. Средний темп годового роста выручки на протяжении последних четырех кварталов оказался выше 5%. При этом чистая прибыль компании достигла в минувшем квартале 3,9 млрд руб., продемонстрировав годовой рост на 15%.

Капитальные вложения компании по итогам квартала составили 15,1 млрд руб., то есть 19,8% от выручки. Это на 15% меньше аналогичного показателя за предыдущий год.



Чистый долг «Ростелекома» по итогам квартала достиг 191,8 млрд руб., увеличившись почти на 12 млрд руб. (7%) в исчислении год к году. С начала 2018 г. чистый долг вырос на 6%. В пресс-службе компании это объяснили колебаниями внутри года, указав, что в целом долговая нагрузка осталась на том же уровне, что и в начале года — отношение чистого долга к OIBDA находится на уровне 1.9х.

Драйверы роста

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский оценил среднегодовой рост выручки в размере 5% как «очень хороший» для данного бизнеса. Он отдельно отметил, что рост цифрового сегмента по итогам квартала превысил 20%, в результате чего он обеспечил компании 53% от общей выручки. Данный сегмент включает в себя широкополосный доступ, платное ТВ, VPN, облачные услуги и дополнительные виды обслуживания.

В частности, в подсегменте дополнительных и облачных услуг был зафиксирован годовой рост на 86% до 7,2 млрд руб. Компания объясняет такой бурный рост реализацией проектов «Видеонаблюдение» и «Умный город», а также развитием дата-центров и облачных сервисов. Услуга «Видеонаблюдение», в частности, включает в себя работы по организации видеонаблюдения на выборах президента России в марте 2018 г. В рамках проекта были установлены камеры в 46 тыс. избирательных комиссий. Стоимость госконтракта составила 2,7 млрд руб., что и стало основным драйвером роста всего подсегмента.

Выручка по сегментам

По итогам I кв. 2018 г. из 76,2 млрд руб. общей выручки 19,2 млрд руб. были получены за услуги широкополосного доступа. Этот сегмент продемонстрировал годовой рост на 8%. Еще 8,2 млрд руб. были получены за услуги телевидения, что на 18% больше аналогичного показателя за предыдущий год. Фиксированная телефония принесла компании в минувшем квартале 18,3 млрд руб., показав годовой спад на 10%.

«Ростелеком» нарастил выручку на 8%

Сегмент оптовых услуг продемонстрировал годовой рост на 12% до 19,4 млрд руб. В рамках этого сегмента аренда каналов принесла компании 2,3 млрд руб., присоединение и пропуск трафика — 8,4 млрд руб., VPN — 5,5 млрд руб., аренда и обслуживание телекоммуникационной инфраструктуры — 3,2 млрд руб. Самый заметный рост — на 24% — продемонстрировали услуги присоединения и пропуска трафика. VPN вырос на 9%, аренда каналов показала спад на 5%.

Из общей выручки 34,1 млрд руб. поступили от частных пользователей, что на 1% больше, чем год назад. Еще 27 млрд руб. были получены от корпоративных клиентов и госсектора, этот сегмент вырос за год на 16%. Почти 14 млрд руб. выручки поступили от операторов, что на 17% больше аналогичного показателя за предыдущий год.

Абонентская база

По итогам квартала количество абонентов широкополосного доступа «Ростелекома» составило 12,7 млн человек, продемонстрировав годовой рост на 2%. Из них 12 млн являются частными пользователями, что на 2% больше, чем год назад. Еще 0,7 млн являются корпоративными клиентами, в этом сегменте зафиксирован годовой спад на 3%. Количество абонентов, подключенных по оптике, увеличилась на 7% и составило 7,8 млн человек.

Платным ТВ от «Ростелекома» по итогам квартала пользуются 9,9 млн домохозяйств, что на 5% больше аналогичного показателя за предыдущий год. При этом 5 млн абонентов пользуются «Интерактивным ТВ», что на 12% больше, чем год назад. По данным агентства Telecom Daily, «Ростелеком» выполнил около 65% всех подключений на рынке платного ТВ в минувшем квартале.

Количество абонентов виртуальных операторов сотовой связи MVNO выросло за год на 292% до 0,9 млн. Абонентская база местной телефонной связи насчитывает по итогам квартала 18,7 млн человек, что на 8% меньше аналогичного показателя за предыдущий год.

К февралю 2018 г. более 66 млн граждан создали учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), за развитие которой отвечает «Ростелеком».