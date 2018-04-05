Microsoft вложит $5 млрд в интернет вещей

Microsoft собирается выложить в интернет вещей $5 млрд в течение следующих четырех лет. Деньги пойдут на развитие ОС, облачных платформ и инструментов, необходимых бизнесу для работы подключенных устройств.

Инвестиции Microsoft

Microsoft инвестирует $5 млрд в интернет вещей на протяжении следующих четырех лет. Об этом сообщила в блоге компании корпоративный вице-президент Microsoft по облачным продуктам Джулия Уайт (Julia White). Цель инвестиций — предоставить клиентам новые возможности по трансформации бизнеса с помощью подключенных устройств.

Уайт ссылается на данные консультационной фирмы A.T. Kearney, согласно которым интернет вещей приведет к повышению производительности в глобальных масштабах на $1,9 трлн к 2020 г. Одновременно будет наблюдаться сокращение расходов на $177 млрд. Таков будет совокупный эффект от распространения подключенных домов и машин, умной городской инфраструктуры, интеллектуальных жилищно-коммунальных и промышленных систем и так далее.

Что уже есть у Microsoft

Как поясняет Уайт, в настоящий момент Microsoft уже способна предоставить бизнесу в области интернета вещей все, что нужно для начала работы — ОС для подключенных приборов, облачные сервисы для управления ими и обеспечения их безопасности, инструменты продвинутой аналитики и бизнес-приложения. Все эти направления будут развиваться за счет объявленных инвестиций.

ОС для интернета вещей Microsoft разрабатывает на основе Windows 10 — у компания есть две разные версии этой системы для подключенной техники. Также Microsoft завершает разработку сервиса Azure IoT Central, который будет работать по принципу «ПО как услуга». У компании также имеется Центр интернета вещей Azure IoT Hub, к которому можно подключать устройства, чтобы в дальнейшем следить за их состоянием с помощью телеметрических данных, и платформа Azure IoT Suite.

Microsoft намерена вложить $5 млрд в интернет вещей

Помимо этого, в арсенале Microsoft присутствует служба Azure IoT Edge, которая позволяет использовать искусственный интеллект в локальной среде. С ней связана служба сбора и анализа данных, поступающих от устройств интернета вещей, Azure Stream Analytics.

Реализуемые проекты

Свои продукты и сервисы на платформе интернета вещей Microsoft запустили такие компании как Steelcase, Kohler, Chevron, United Technologies и Johnson Controls. Например, Johnson Controls работает над созданием умного прибора на основе термостата, который сможет автоматически регулировать температуру в помещении, отслеживая с этой целью ряд показателей. Kohler разрабатывает линейку умных решений для кухонь и ванных, которые должны отличаться не только повышенным комфортом, но и экономичностью.

Компания Schneider Electric, создавшая решение по накоплению солнечной энергии в Нигерии, использует платформу Microsoft для удаленного обслуживания солнечных панелей. Министерство транспорта Аляски в сотрудничестве с компанией Fathym работает над созданием умных дорог, которые смогут самостоятельно мониторить погодные условия и предупреждать водителей и полицию о приближении опасных погодных явлений.

Новый курс Microsoft

Напомним, недавно Microsoft анонсировала масштабную реорганизацию, которая должна помочь компании активнее развиваться в сторону облачных технологий и искусственного интеллекта.

В Microsoft будут образованы два новых больших подразделения. Одно из них получит название Experiences and Devices, оно займется изучением пользовательского опыта при работе с различными устройствами. Подразделение возглавит Раджеш Джа (Rajesh Jha), который сейчас руководит отделом Microsoft Office. В это подразделение войдут команды Windows и Microsoft Office.

Подразделение, которое занимается развитием ОС Windows, перестанет существовать в качестве самостоятельной структурной единицы. Соответственно, Терри Майерсон (Terry Myerson), возглавлявший работу над Windows с 2013 г., уйдет из компании.

Второе большое подразделение получит название Cloud and AI Platform. Оно объединит проекты, связанные с облаками и искусственным интеллектом. Во главе объединенного отдела встанет Скотт Гатри (Scott Guthrie), руководитель облачного сервиса Azure.

Изменения в структуре компании профильные СМИ связывают с необходимостью идти в ногу с переменами в ИТ-отрасли, где акцент смещается с традиционных ПК на другие сферы. Сам Наделла в письме называет три причины изменений: во-первых, облака доказали свою эффективность, во-вторых, искусственный интеллект играет все большую роль в процессах познания и восприятия, в-третьих, в пользовательском опыте происходит смешение физической и виртуальной реальности.