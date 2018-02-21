Началось производство первых российских SSD-накопителей

Российская компания из Санкт-Петербурга запустила в Калининградской области выпуск собственных SSD-накопителей. Мощности производства позволяют выпускать более 1 млн устройств в год.

Появились первые российские SSD-накопители

Российская компания GS Group объявила о начале массового производства первых SSD-накопителей собственной разработки. По ее заверению, полный производственный цикл уже реализован в ее инвестиционном проекте — в инновационном кластере «Технополис GS».

Этот кластер располагается в городе Гусев Калининградской области. Его мощности позволяют выпускать более 1 млн устройств в год. «До конца 2018 г. GS Group выведет на рынок линейку твердотельных накопителей емкостью до 1 ТБ для различных применений: рабочих станций, серверов, а также СХД и других сложных многоуровневых систем», — говорится в сообщении компании.

Под производственным циклом в компании подразумевают проектирование устройств, включая разработку, монтаж компонентов на плате, корпусирование модулей памяти, финальную сборку и упаковку изделий.

Отмечается, что в основе устройств использованы произведенные в «Технополисе GS» модули памяти, в составе которых — последнее поколение кристаллов 3D NAND памяти «ведущих мировых производителей».

Под Калининградом начинается массовое производство первых российских SSD-накопителей

На момент выхода материала в пресс-службе компании не прокомментировали CNews объем инвестиций в проект, а также вопросы, связанные с тиражом изделий и кругом потенциальных заказчиков. На этапе запуска проекта в 2016 г. GS Group сообщала, что один из потенциальных покупателей SSD-накопителей — разработчик компьютерных решений «Аквариус», который планировал использовать «железо» в поставляемых клиентам серверных системах.

История проекта

Как сообщает компания, проект по разработке и массовому производству SSD-накопителей (solid-state drive) для клиентского и корпоративного сегментов — немеханических запоминающих устройств на основе микросхем памяти с управляющим контроллером — она реализует с 2016 г. Этот проект организация позиционирует как первый в России в своем роде.

Первый серийный образец SSD-накопителя емкостью 256 ГБ в форм-факторе 2,5 дюйма был выпущен в 2017 г. В устройствах был использован интерфейс SATA 3.0 с максимальной скоростью передачи данных до 6 Гбит/с. Этот накопитель обеспечивает максимальную скорость последовательного чтения до 550 Мбит/с и последовательной записи до 450 Мбит/с. «По своим характеристикам устройства не уступают зарубежным аналогам, — считают разработчики. — Предусмотрена возможность индивидуальной настройки оборудования под конкретные требования заказчика — как на аппаратном, так и на программном уровнях».

Компания — о потенциале проекта

С точки зрения гендиректора GS Group Евгения Масленникова, сегодня на российском рынке наблюдается очевидная тенденция: стремясь обеспечить максимальную безопасность хранения информации, отечественные компании переносят корпоративные данные в российские дата-центры и создают собственные хранилища.

«Спрос на отечественные твердотельные накопители растет, поэтому у первого российского проекта по созданию SSD, над которым мы работаем, — большой потенциал для дальнейшего развития», — уверен он.

Несколько фактов о GS Group

Компания GS Group ведет свою историю с 1991 г. По данным ее сайта, изначально она возникла как организация по продаже и сервисному обслуживанию систем спутникового вещания «для зарождающегося в Восточной Европе рынка спутникового телевидения».

Сейчас она себя позиционирует как мультиотраслевой инвестиционно-промышленный холдинг, ведущий деятельность на базе собственных технологий в сфере телекоммуникаций и инноваций.

Компания известна выпуском планшета «Триколор ТВ», который был создан для абонентов одноименного спутникового оператора, технологическим партнером которого является GS Group.