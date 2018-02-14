Российские власти отказались дать частоты для глобального спутникового интернета

Как стало известно CNews, Госкомиссия по радиочастотам отказалась выделять частоты для создаваемой международной сети спутникового интернета OneWeb. Необходимые для этой системы частоты могут потребоваться для российской группировки арктических спутников.

ГКРЧ не стала выделять частоты для OneWeb

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем последнем заседании, состоявшемся 28 декабря 2017 г., не стала принимать решение по выделению частот для создающейся сейчас международной системы спутниковой связи OneWeb. Об этом CNews рассказали два источника, знакомые с результатами работы комиссии.

Вопрос о выделении частот для OneWeb был включен в повестку комиссии, но его рассмотрение происходило в закрытом режиме, в связи с чем решение по нему не было включено в протокол заседания ГКРЧ, опубликованный на сайте Минкомсвязи, которое курирует работы комиссии.

Что предложит миру OneWeb

OneWeb (бывшая WorldVU) – британская компания, целью которой является создание международной спутниковой сети мобильной передачи данных. Будущая сеть будет состоять из 720 низкоорбитальных спутников, покрывающих всю территорию Земли. Спутники будут находится на круговых орбитах в 19 орбитальных плоскостях (по 40 спутников в каждой плоскости).

Компания OneWeb была основана выходцами из Google. Сейчас в число инвесторов OneWeb входят Virgin Group Ричарда Брэнсона (Richard Branson), Airbus, производитель чипсетов Qualcomm и японский Softbank. Планируемые инвестиции в проект составляют $3 млрд.

Из-за чего у OneWeb в России были проблемы

С частотами в России у OneWeb возникли проблемы. Оказалась, что часть необходимого компании диапазона уже занято одним из проектов российской системой низкоскоростной спутниковой передачи данных «Гонец» - системой «Гонец-ВЭБ».

Схема глобального спутникового провайдера Intelsat и OneWeb

В 2017 г. «Гонец» и OneWeb создали совместное предприятие для работы в России – ООО «Уанвеб». Британцы получили в нем долю в 60%, «Гонец» - 40%.

Именно «Уанвеб», согласно проекту решения ГКРЧ, и подавал просьбу на получение частот. Компания запрашивала частоты в диапазонах 27,5-29,1 ГГц, 29,5-30 ГГц, 14-14,5 ГГц (Земля – космос) и 17,8-18,6 ГГц, 18,78-19,3 ГГц и 10,7-12,7 ГГц (космос – Земля).

Перед заседанием комиссии Минобороны дало положительный ответ на заявку «Уанвеб». Федеральная служба охраны (ФСО) и госкорпорация «Роскосмос» дали положительные ответы, но с определенными условиями, но Роскомнадзор выступил против удовлетворения заявки компании.

Что помешало сейчас выделить частоты для OneWeb

По словам одного из собеседников CNews, в ходе своего заседания ГКРЧ заслушала по данному вопросу доклады руководителей Роскомнадзора, «Роскосмоса» и Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Другой источник говорит, что ГКРЧ отложила принятие решения по заявке «Уанвеб», так как появились опасения относительно другого проекта – системы «Экспресс-РВ», который вынашивает госпредприятие «Космическая связь». Речь идет о системе из четырех спутников на высокоэллиптической орбите, которая покроет районы Арктики.

Если бы системе «Уанвеб» были выделены частоты в запрошенном виде, «Экспресс-РВ» уже не смог бы развернуться, говорит собеседник CNews, поэтому принятие решение было перенесено.

В ФАС и Роскомнадзоре отказались от комментариев относительно выделения частот системе OneWeb, так как данный вопрос рассматривался в закрытом режиме. В «Роскосмосе» и Минкомсвязи не ответили на запросы CNews.

Отметим, что ранее «Роскосмос» стал партнером OneWeb. В конце 2017 г. стороны подписали соглашение, что «Роскосмос» на ракетах «Союз» осуществит девять запусков спутников OneWeb.