Рассекречены характеристики Nokia 9 Avatar. Фото

С подачи FCC в интернете появились характеристики будущего флагманского смартфона Nokia 9. Другие ресурсы рассказали о внешнем виде и производительности новинки.

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Согласно официальным данным сайта Федеральной комиссии США по связи (Federal Communications Commission, FCC), в ведомстве успешно прошел сертификацию новый флагманский смартфон Nokia 9.

На сайте FCC документация на новинку фигурирует под рабочим названием Avatar, и именно такое название подтверждает онлайновая база данных мобильных устройств Geekbench, в которой представлена дополнительная информация о характеристиках аппарата.

Судя по представленным характеристикам, Nokia 9 будет представлен в верхнем ценовом диапазоне в качестве серьезного конкурента современным лидерам рынка смартфонов. Модель Nokia 9 будет выполнена на мощнейшем процессоре Snapdragon 835 и получит 5,5-дюймовый OLED дисплей, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти.

Кроме того, аппарат будет оснащен сдвоенной основной камерой, и на момент анонса выйдет с предустановленной новейшей операционной системой Android 8.0 Oreo.

Технические подробности

Смартфон Nokia 9 получит 5,5-дюймовый «безрамочный» дисплей на матрице типа OLED производства LG Electronics с разрешением WQHD (2560 × 1440 пикселей).

Рендер лицевой панели смартфона Nokia 9

Аппарат будет выполнен на базе мощного64-битного мобильного процессора Qualcomm Snapdragon 835, содержащего восемь вычислительных ядер Kryo 280 с тактовой частотой до 2,45 ГГц и графическую подсистему Adreno 540.

Рендер тыльной стороны смартфона Nokia 9

Образец смартфона Nokia 9, фигурирующего в базе данных FCC, обладает 6 ГБ оперативной памяти и оснащен встроенным 128 ГБ накопителем формата eMMC (по некоторым данным, UFS 2.1 производства Samsung).

Рендер внешнего вида смартфона Nokia 9

Ранее источники сообщали, что на рынке также будет доступен вариант с 64 ГБ накопителем.

Предполагаемый внешний вид Nokia 9

Наконец-то раскрыта интрига со сдвоенной основной камерой. Она будет выполнена на 12 МП и 13 МП сенсорах, однако пока нет точно информации, будет ли один из них монохромным, или оба будут RGB. Фронтальная селфи-камера заявлена на 5 МП сенсоре.

Данные о Nokia 9 с официального сайта FCC

Смартфон Nokia 9 будет комплектоваться аккумуляторной батареей емкостью 3250 мАч.

Информация о смартфоне Nokia 9 (Avatar) из базы Geekbench

Аппарат будет поддерживать технологию быстрой подзарядки мощным зарядным устройством 18 Вт.

Когда ожидать новинку

Согласно предварительной информации, финская HMD Global, владелец торговой марки мобильных устройств Nokia, намерена провести отдельную конференцию 19 января 2018 г.

Предварительный рендер внешнего вида Nokia 9

В рамках этого мероприятия, как ожидается, HMD Global впервые официально представит не только новый флагман Nokia 9, но также обновленная модель Nokia 8 второго поколения.

О цене новых моделей достоверной информации пока нет, но сводные характеристики аппаратно-программной платформы Nokia 9 позволяют предположить, что цена аппарата будет располагаться в премиальном сегменте.

Китайские источники портала MyDrivers утверждают, что версия смартфона Nokia 9 с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ накопителем на момент выпуска будет оценена в 4199 юаней (примерно $640), в то время как версия Nokia 9 с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ накопителем обойдется в 3699 юаней (примерно $560).