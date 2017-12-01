Prognoz Platform: новый старт. Девятую версию легендарной платформы выпустит компания «Форсайт»

Новый этап развития платформы

Новый релиз аналитического комплекса Prognoz Platform будет выпущен на рынок уже в первой половине 2018 года. Prognoz Platform 9.0 станет следующим этапом развития платформы и собственным программным продуктом компании «Форсайт», созданным на базе Prognoz Platform 8.2 – совместной разработки компании «Форсайт» и «Прогноз». Платформа Prognoz Platform 9.0 соответствует актуальным трендам мирового рынка бизнес-аналитики и готова к решению широкого спектра аналитических задач.

Универсальное решение

Prognoz Platform 9.0 – это программный комплекс, объединяющий инструментарий «классической» и «продвинутой» аналитики. Представленные на российском рынке платформы бизнес-анализа нередко включают только BI-инструменты (Business Intelligence), а для BA-инструментов (Business Analytics), предоставляющих возможности для моделирования, прогнозирования, интеллектуального анализа данных, машинного обучения, существуют отдельные продукты. Prognoz Platform 9.0 объединяет перечисленныенаправленияв виде модулей.

Это позволяет ей выступать в качестве базиса общекорпоративной ИТ-платформы для создания прикладных программных комплексов для текущих задач, а также задач, потребность в решении которых может возникнуть в будущем. Согласно докладу IDC FutureScape к 2020 году в условиях цифровой трансформации 60% всех организаций в мире будут вовлечены в создание своей технологической инфраструктуры. Prognoz Platform 9.0, обладающая универсальным инструментарием бизнес-анализа, готова стать платформой для модернизации интеллектуального ядра компании.

Альтернатива зарубежному ПО

Prognoz Platform выступит альтернативой зарубежному ПО в рамках курса на импортозамещение. Широкие функциональные возможности девятой версии платформы позволят пользователям зарубежных BI-систем осуществить переход на российский программный комплекс с заменой западной системы на равноценную российскую, а в некоторых случаях – это станет шагом вперед в технологическом плане. Для государственных заказчиков компания «Форсайт» обеспечит решение на Postgres SQL, что позволит решить задачу импортозамещения «под ключ».

Новые релизы и версии Prognoz Platform будут выходить чаще

В новой версии Prognoz Platform 9.0 организациям будут доступны инструменты визуального конструирования аналитических панелей (DashBoards), конструкторы регламентных (Pixel Perfect Reports) и OLAP – отчетов (Visual Data Discovery). В платформе компании «Форсайт» будет представлен расширенный функционал продвинутой аналитики, в том числе прогнозирование временных рядов, новый инструментарий моделирования (для построения Data Mining – моделей), бесшовная интеграция с библиотеками языков R, Python (для реализации модулей с использованием машинного обучения), визуальные мастера наиболее востребованных алгоритмов (для настройки модели без написания кода). В девятой платформе будет расширена библиотека методов решения задач оптимизации и появится поддержка наиболее известных внешних библиотек (например, Gurobi, LpSolve).

Компания «Форсайт» развивает инструментарий Prognoz Platform в сторону появления компонентов интеграции с машинно-генерируемыми данными и расширенных возможностей аккумуляции данных со статических и динамических устройств интернета вещей. Новые механизмы кэширования и in-memory значительно повысят производительность платформы и позволят справляться высоко-нагруженными задачами организаций. Платформа Prognoz Platform 9.0 будет содержать коннекторы для наиболее популярных высокопроизводительных СУБД (в том числе программно-аппаратных комплексов), а также open-source (Hadoop) решений.

Скорость разработки

Создание прикладных решений на базе Prognoz Platform 9.0 будет очень оперативным. Универсальный конструктор бизнес-приложений, собственная разработка компании «Форсайт», позволит сократить время и издержки на создание прикладных решений, а также обеспечит легкость в сопровождении и обновлении системы на новые версии Prognoz Platform. Решения на базе Prognoz Platform могут быть развернуты как в облаке, так и на локальных мощностях клиента.Конструктор бизнес-приложений позволит увеличить число OEM-решений на базе Prognoz Platform, а также количество прикладных программных комплексов на базе платформы для решения задач организаций в различных отраслях.

Регулярные обновления

Новые релизы и версии Prognoz Platform будут выходить чаще. В компании «Форсайт» процесс разработки программных продуктов (в том числе платформы Prognoz Platform) выстроен с использованием методики Agile. Это позволяет быстро отвечать на технологические запросы пользователей, своевременно предоставляя обновления платформы, которые дают возможность клиентам в максимально в короткие сроки внедрить необходимую функциональность. Благодаря расширенным возможностям и функционалу, который является трендовым для мирового рынка бизнес-аналитики, Prognoz Platform 9.0 способна развивать отечественный рынок BI, формируя новые потребности пользователей.