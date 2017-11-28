Акционеры Uber готовы продать акции за две трети стоимости

SoftBank предложил Uber продать пакет акций, ранее оцененный в $9 млрд, всего за $6 млрд. Покупатель намерен сбить цену на новостях о новых проблемах компании. Акционеры Uber, которые хотят получить наличные еще до нескорого IPO, согласны продать акции со скидкой.

Предложение SoftBank

Японский SoftBank сделал компании Uber предложение о покупке акций по цене на 30% ниже их реальной стоимости, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Вся компания была оценена по итогам последнего инвестиционного раунда примерно в $69 млрд, однако SoftBank учел ее стоимость на уровне $48 млрд и предложил приобрести 14% акций не за $9 млрд, а за $6 млрд.

По данным Bloomberg, часть акционеров уже согласилась продать акции, но официальный тендер может продлиться до 20 рабочих дней. Если SoftBank не убедит достаточное количество инвесторов продать акции по предложенной цене, ему придется ее повысить. Но после того, как Uber отложил первичное размещение акций (IPO) до 2019 г., многие акционеры хотят получить наличные, пишет ресурс Business Insider.

Как выяснил ресурс TechCrunch, сотрудники Uber получили право продать свои акции SoftBank. Однако для этого у сотрудника должно быть как минимум 10 тыс. обеспеченных акций. При этом, по условиям сделки, продавец должен быть аккредитованным инвестором. Это требование часто предъявляется к покупателю, но редко к продавцу. Аккредитованным инвестором можно стать только имея годовой доход не менее $200 тыс. или капитал в размере $1 млн. То есть, те сотрудники Uber, чья зарплата не достигает $200 тыс., а накопления составляют меньше $1 млн., включая акции, не смогут их продать.

Условия сделки

SoftBank намерен совершить покупку не самостоятельно, а вместе с партнерами, в число которых входят инвестиционные компании Dragoneer Investment Group и General Atlantic. По словам опрошенного Bloomberg аналитика Кирка Будрая (Kirk Boodry) из исследовательской компании New Street Research, покупатели намерены сбить цену, используя проблемы Uber, как совсем недавние, так и накопившиеся за несколько лет.

Акционеры Uber не против продать акции со скидкой, чтобы получить наличные

Соглашение с SoftBank очень важно для гендиректора Uber Дары Хосровшахи (Dara Khosrowshahi), который рассчитывает приобрести в лице японского инвестора сильного союзника для компании. Сделка должна стать самой крупной продажей акций в истории Uber. При условии покупки акций SoftBank также вольет в Uber $1 млрд прямых инвестиций и получит два места в совете директоров. Решение о продаже пакета акций SoftBank было принято советом директоров Uber в начале октября.

Эта сделка может привести к тому, что в некоторых странах Uber объединиться в одно предприятие с кем-то из местных конкурентов, как это произошло в России, считает Будрай. У SoftBank есть доля в трех крупнейших после Uber такси-сервисах мира — Didi Chuxing, Ola и Grab, которые базируются в Китае, Индии и Юго-Восточной Азии соответственно.

Проблемы Uber

На днях Uber признала, что в октябре 2016 г. системы компании подверглись хакерской атаке, в результате чего в руки злоумышленников попали имена, адреса и номера телефонов 50 млн пассажиров и 7 млн водителей сервиса, а также данные o 600 тыс. водительских лицензий. Компания сообщила, что уплатила хакером $100 тыс. за удаление данных и получила доказательства их уничтожения, утаив взлом от регуляторных органов и клиентов.

До этого на компанию обрушился шквал критики в связи с тем, что она отслеживает местонахождение пассажира уже после выхода из такси. В июне 2017 г. гендиректор Uber Трэвис Каланик (Travis Kalanick) вынужден был оставить должность в связи с многочисленными проблемами компании, в том числе из-за скандала вокруг корпоративной культуры в Uber, которая не может защитить сотрудниц-женщин от некорректного поведения сотрудников-мужчин. Также в текущем году компания была вынуждена признать что следит за транспортными инспекторами, чтобы ее таксисты не приезжали на их вызов. Своим таксистом Uber регулярно недоплачивает, из-за чего тоже возникают скандалы.

Дело Левандовски

Все перечисленное происходит на фоне резонансного судебного процесса, в котором Uber участвует в качестве ответчика. В феврале 2017 г. компания Waymo подала в суд на Uber, обвинив одного из сотрудников сервиса в краже интеллектуальной собственности. Waymo, которая занимается разработкой технологий в области автомобилестроения, входит в состав холдинга Alphabet – материнской компании Google.

По данным Waymo, в 2015 г. ее менеджер Энтони Левандовски (Anthony Levandowski) скопировал с корпоративного компьютера около 14 тыс. секретных документов, содержащих разработки компании, в том числе в области беспилотных автомобилей. В январе 2016 г. Левандовски ушел из Waymo, чтобы основать в мае того же года собственное предприятие Otto, выкупленное впоследствии Uber. Таким образом, фирменные разработки Waymo стали использоваться в Uber. Waymo полагает, что Левандовски и его компания заработали на ее технологиях порядка $500 млн.