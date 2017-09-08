Медведев предрек смерть ряда профессий из-за цифровой экономики

Дмитрий Медведев выступил с предостережением относительно излишнего оптимизма от внедрения в России цифровых технологий. Они несут не только очевидные блага, но и ряд серьезных вызовов.

Угрозы цифровой экономики

Технологическая трансформация в России может привести не только к взрывному росту производительности труда, но и «убить» целые профессии и усилить риски поляризации доходов. Такое мнение выразил глава Правительства Дмитрий Медведев в своем выступлении на пленарном заседании форума «Финансовая система конкурентоспособной экономики XXI века: вызовы и решения». «Я имею в виду трансформацию прежде всего на базе цифровой экономики», — добавил он.

Конкретный перечень профессий он не привел. «Нужно понимать, что “цифра” — и в нашей стране, и во всем мире, конечно, это не только колоссальный прорыв, но и набор вызовов, что хорошо видно на примере того же самого финансового сектора, — отметил Медведев. — Технологии распределенного реестра (блокчейн) — и криптовалюты, и так называемые смарт-контракты — с одной стороны, расширяют возможности рынка. С другой — отсутствие общих правил использования этих инструментов создает угрозы для рынков».

По мнению чиновника, это стало причиной того, что сегодня крупнейшие глобальные банки уже договариваются о совместной работе в этой сфере. «Российское банковское сообщество также начинает вырабатывать здесь свои подходы», — добавил глава Правительства.

Кто должен готовиться к вызовам

С точки зрения Медведева, для России сейчас критически важна готовность к новым вызовам таких ключевых государственных институтов как система здравоохранения, образования, социальной помощи, поддержки занятости. «И модернизация государственного аппарата, с тем чтобы все типовые, рутинные операции были переведены в цифровой вид», — заявил чиновник.

Дмитрий Медведев (справа) считает, что цифровая трансформация может «убить» целые профессии

В качестве позитивного примера цифровой трансформации Медведев привел произошедшее улучшение собираемость налогов и других платежей в бюджет за счет внедрения элементов цифрового управления по администрированию доходов. «При этом административные процедуры в целом стали удобнее и для бизнеса, и для граждан. И очень важно эту работу продолжить», — заключил Медведев.

Цифровая экономика как госпрограмма

О переходе России на цифровую экономику в конце 2016 г. объявил Президент Владимир Путин. В послании к Федеральному Собранию глава государства предположил, что в ближайшее десятилетие ИТ-индустрия станет одной из ключевых экспортных отраслей страны. Вскоре была создана рабочая группа Экономического совета при президенте РФ по направлению «Цифровая экономика».

Уже в апреле этого года Минкомсвязи представило предварительную версию программы. В ней говорилось о строительстве 50 умных городов с беспилотниками, созданиисистемы цифровой демократии и покрытии всех магистралей страны сотовой связью с возможностью беспроводной передачи данных. Проект предусматривал дистанционное оказание государственных и муниципальных услуг, создание цифровой медицины, а также покупку иностранных компаний для проведения исследовательской деятельности в сфере ИТ.

О цифровой экономике президент Владимир Путин говорил и на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда он заявил, что государству удастся сократить разрыв в доходах беднейших и богатейших россиян. Программа была представлена российскому лидеру в начале июля 2017 г.