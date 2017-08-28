Правительство объявило, кто будет управлять «Цифровой экономикой»

Управление «Цифровой экономикой»

Глава Правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, которое определяет систему управления госпрограммой «Цифровая экономика». Сообщение об этом появилось на правительственном сайте. В нем же упоминаются планы по созданию специализированной информсистемы электронного взаимодействия участников реализации программы.

«Мы эту программу двигаем, включили ее в перечень основных направлений стратегии до 2018 и на период до 2025 года, — сказал Медведев на тематическом совещании. — А сегодня я подписал постановление, которым утверждаются функциональные структуры системы управления, правила разработки, мониторинга и контроля выполнения этой программы. Так что там все инструменты определены, просил бы всех, кто отвечает за соответствующее направление работ в Правительстве, сконцентрироваться на реализации этой программы, поскольку она исключительно важна для того, чтобы наша страна была современной и имела достаточный потенциал развития».

В справке на сайте Правительства говорится, что документ был подготовлен Минкомсвязи во исполнение поручения Президента России по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам 5 июля 2017 г.

Кто и чем станет управлять

Функции проектного офиса по реализации «Цифровой экономики» были закреплены за автономной некоммерческой организацией «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации».

Именно она будет проводить работы по созданию вышеупомянутой информационной системы электронного взаимодействия для программы. Также она станет осуществлять организационно-методологическое сопровождение «Цифровой экономики», включая подготовку методических рекомендаций по разработке планов мероприятий и отчетов об их выполнении.

У «Цифровой экономики» появилась структура управления, утвержденная Правительством

В проекте подписанного постановления, который ранее был размещен на сайте regulation.gov.ru, предлагалось определить Минэк ответственным за реализацию направлений программы «Нормативное регулирование» и «Кадры и образование».

Там же предлагалось наделить Минкомсвязи ответственностью за направления «Формирование исследовательских компетенций и технических заделов», «Информационная инфраструктура» и «Информационная безопасность».

Несколько фактов о госпрограмме

О переходе на цифровую экономику в конце 2016 г. объявил Президент России Владимир Путин. В послании к Федеральному Собранию глава государства предположил, что в ближайшее десятилетие ИТ-индустрия станет одной из ключевых экспортных отраслей страны. Вскоре была создана рабочая группа Экономического совета при президенте РФ по направлению «Цифровая экономика».

Уже в апреле этого года Минкомсвязи представило предварительную версию программы. В ней говорилось о строительстве 50 умных городов с беспилотниками, создании системы цифровой демократии и покрытии всех магистралей страны сотовой связью с возможностью беспроводной передачи данных. Проект предусматривал дистанционное оказание государственных и муниципальных услуг, создание цифровой медицины, а также покупку иностранных компаний для проведения исследовательской деятельности в сфере ИТ.

О цифровой экономике президент Владимир Путин говорил и на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда он заявил, что государству удастся сократить разрыв в доходах беднейших и богатейших россиян. Программа была представлена российскому лидеру в начале июля 2017 г.